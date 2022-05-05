【美國加息】摩根資管：過激的收水行動仍有機會帶來衰退風險　一文看清投資界對加息縮表看法（不斷更新）

▲ 【加息縮表】美國加息0.5厘兼落實縮表路徑 一文看清投資界對加息縮表看法

美國聯儲局結束一連兩天議息會議，一如預期加息0.5厘，聯邦基金利率區間提升到0.75厘至1厘。聯儲局同時宣布，自6月1日開始，每月以475億美元的步伐縮表；並在3個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元，分別為600億美元國債及350億美元按揭抵押證券（MBS）。以下為投資界對聯儲局加息及縮表看法。

美息不斷上升 香港經濟是否頂得住？ 3經濟師為你分析【下一頁】

【更新至早上11時50分】

長實料港息全年加1% 短期料樓價影響不大

長實 （01113） 投資董事郭子威表示，俄烏戰爭及疫情持續均會影響國際油價，因而影響運輸成本，各國通脹快速上升，但相信有關因素並非正常經濟周期模式，估計此輪加息周期不會太長。

郭子威稱，香港最快要到年中後才會跟隨調整息率，預期港息全年加1%，短期相信對樓價的影響不大，而隨本港疫情受控，政府發放新一輪電子消費券，都會刺激香港經濟，令經濟盡快重回正軌，而且近期樓市氣氛明顯改善，成交量有所回升，樓價亦由疫情期間的谷底反彈，相信全年樓價會平穩發展，預期整體約有5%上下波幅。

摩根資管：繼續減持長年期債券

摩根資產管理駐新加坡全球市場策略師Clara Cheong認為聯儲局的舉動已充分地被市場所消化，而市場對主席鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性，屬鴿派訊號，股市債市向好，孳息曲線轉斜，並解除投資者對聯儲局過激收水的憂慮。向前看，要觀察的是實際通脹數據，如果通脹回落，尤其是住屋類別，預料聯儲局在6、7月各加息50點子後，恢復加息25點子的步伐。對於聯儲局能否實現這精細的平衡並實現「軟著陸」還有待觀察，但目前相信美國經濟處於足夠強勁的位置，能以經承受更高的利率。不過，過激的收水行動仍有機會帶來衰退風險。

至於資產配置方面，摩根資產表示，繼續主張在目前環境下對多元資產投資組合的長年期債券進行適度減持。美國消費者和企業將支持盈利增長，並繼續偏好股票。然而，投資者需要留意估值壓力，尤其是在貼現率上升的情況下，這壓力將對回報構成壓力。因此，集中挑選優質且合理估值的公司是在市場波動時期保持投資的一種方式。

瑞銀料經濟能軟著陸 美股後市可走高

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，美聯儲的行動符合市場預期，而鮑威爾的言論令鴿派投資者感到驚訝，這對債券和股票市場屬積極。瑞銀稱其觀點與美聯儲基本一致，正如鮑威爾所指，俄烏衝突和中國封控措施對供應端造成額外衝擊，這些都增加通脹壓力，使央行壓抑通脹的工作變得更加困難。然而，瑞銀稱仍然相信經濟能夠軟著陸。

該行指，按照其基準情景，即增長和通脹溫和放緩，美股今年末有望進一步走高，投資者應考慮：投資於價值板塊；應對利率走高和通脹上行；為投資組合進行對沖；以及駕馭好市場波動性。詳情可見【下一頁】

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