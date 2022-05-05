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【香港經濟】標普香港PMI於4月重現擴張升至51.7、創半年最大升幅　就業市場與採購活動仍低迷

宏觀解讀 10:18 2022/05/05

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【香港經濟】標普香港PMI於4月重現擴張升至51.7、創半年最大升幅　就業市場與採購活動仍低迷

標普全球香港採購經理指數（PMI）顯示，香港私營經濟連續收縮3個月後，4月重現擴張。4月份標普全球香港PMI經季節調整後，由上月的42.0升至51.7，反映私營經濟回復景氣，並於連挫3個月後重拾增⻑，增長率更達去年11月以來最佳。

美息不斷上升　香港經濟是否頂得住？　3經濟師為你分析【下一頁】

標普指，香港防疫限制開始鬆綁，市場需求與產量隨之回升，惟就業水平與採購活動卻仍然走低，同時供應鏈瓶頸持續，拖長進口貨品的到貨時間，也造成價格飈升，惟整體營商情緒好轉。受惠於疫情減退、防疫措施鬆綁，企業4月新增的訂單量和產量回歸正軌。標普稱，受訪企業者同時透露，電子消費券計劃對推動業務有利。

香港4月就業水平卻未見受惠

不過，儘管需求和業務營運呈現增長，但4月就業水平卻未見受惠。調查資料顯示，員工請辭和裁員都是僱員人數減少的原因。

余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快　加息僅影響樓市多項因素之一【下一頁】

標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，在疫情好轉的支撐下，香港私營經濟終於反彈，雖然出口需求受內地疫情拖累仍顯疲弱，但因受惠於防疫鬆綁和消費券效應，4份重拾增長，但供應鏈瓶頸猶在，既拖延了交貨時間，也推高了投入成本，致使營運受壓，很可能限制了未來生產，這些都有待以後再加觀察。

相關文章：【加息縮表】聯儲局加息0.5厘、6月起縮表每月475億美元　鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性

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