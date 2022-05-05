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鮑威爾未有積極考慮加息0.75厘　標指、納指見底未？

股市 12:37 2022/05/05

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美國聯儲局公布5月份加息0.5厘，主席鮑威爾提及未來數月，未有積極考慮加息0.75厘，標指、納指見底未？→【按此速睇更多焦點股買賣策略：美國議息結果解讀Amazon（AMZN.US）、Tesla（TSLA.US）

*重溫今早《ET開市直擊》【按此

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