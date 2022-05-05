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【美國加息】美息不斷上升　香港經濟是否頂得住？　3經濟師為你分析

宏觀解讀 09:57 2022/05/05

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【美國加息】美息不斷上升　香港經濟是否頂得住？　3經濟師為你分析

美國聯儲局加息半厘，並提及縮表細節，港元在與美元聯繫滙率機制下，香港未來息口料受影響。究竟美息不斷上升下，香港經濟是否頂得住？綜合分析師意見，加息下，港資企業能否承受較高融資成本，將間接影響本地經濟，但香港從疫後逐步復甦，有望抵銷部分美國加息的負面效應，料消費零售成關鍵。

金管局上調基本利率至1.25厘　余偉文：港銀加息因應自身成本架構【下一頁】

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，就香港經濟環境而言，單是美國加息，應不會在今年帶來太大影響，指各行各業受疫情措施調整的影響較大；隨着疫情受控，措施放鬆，各行各業今季開始料漸有不同程度改善。

大新：資金成本今年下半年或有大反彈

大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒相信，隨着美國加息，港元拆息亦會向上，對香港中小企而言，資金成本今年下半年或有大反彈，認為企業需時適應，疫後商界需要更多流動資金，惟加息之下會面臨大困難。他舉例，資金需求較大的地產行業料明顯受資金成本上升所影響，貿易業亦可能受累美國加息拖慢環球經濟增長，香港貨物出口需求或減少，至於銀行則有可能受惠於息差擴闊。

鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性【下一頁】

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，當美國加息而令港滙觸及7.85的弱方保證水平，資金會流出香港，引發資產價格及金融市場波動；若屆時香港經濟未完全復甦，息率升將會對香港經濟構成影響，但同時要留意港資企業能否承受較高融資成本、香港股債表現等，這些都是間接影響經濟的因素。

相關文章：【美國加息】余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快　加息僅影響樓市多項因素之一

相關文章：【美國加息】對沖基金巨頭Man Group CEO：克服高通脹須將利率推向「痛苦區」　惟料聯儲局不會採取足夠積極行動

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經濟 拆息 港股 港元 港滙 大新銀行（02356） 弱方保證 加息 香港 縮表

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