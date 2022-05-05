▲ 【美國加息】余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快 加息僅影響樓市多項因素之一

美國聯儲局如市場預期加息0.5厘，金管局總裁余偉文會見傳媒時稱，美國聯儲局加息和縮表決定都在預期之內，金管局已因應美國加息而上調貼現窗基本利率。余偉文重申，隨港美息差拉闊，會增加沽港元、買美元的套息交易誘因，令資金流出港元體系，使港元匯價挨近7.85弱方水平，而且市場預期美國聯儲局今年加息共2.6厘，較2015年至18年美國加息周期累加2.25厘更多，資金流出港元速度會較上周期快。

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余偉文續指，港匯除了受美國加息因素影響，也受股市活動、港元供求影響，因此何時觸及7.85弱方兌換保證，目前難確實預測。以最新外匯市場走勢，港元匯價今日凌晨時段曾見7.8499，最新報7.8481。

余偉文表示，港元走弱是預期之內的正常現象，而聯匯制度運行40年以來行之有效，香港金融體系穩健，有龐大外匯基金作緩衝，有信心、有能力金融市場暢順運作。

余偉文：有信心樓按供款人具韌力應付加息

樓市方面，余偉文稱，樓市受多項因素影響，如香港經濟、勞動市場、外圍宏觀經濟、樓宇供求等，利息只是各項因素之一。

他也強調，金管局重視提醒市民利率風險，銀行批出按揭時除了成數限制，也有供款能力壓力測試，確保市場加息3厘後，供款不會超家庭收入60%，有信心貸款人有韌力應付利率上行，再次提醒市民置業要小心風險。

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