​​​​​【港股市況】恒生指數高開293點　阿里巴巴、美團升3%（不斷更新）

聯儲局一如預期加息0.5厘，未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指升932點或2.8%，港股今早跟隨高開近300點。恒生指數開報21163點，升293點。恒生科技指數升2.1%，報4353點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升2%。

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即市走勢︰

【09：32】【京東9618】京東彈高近4% 宣派特別息每股0.63美元、派發總額約20億美元、股息率約2厘

【09：30】大市開市後升約400點，報21270點；科指升2.5%，報4370點。

【09：29】A股復市，三大股指低開，上證跌0.07%，深證跌0.84%，創業板指跌2.38%。

【09：26】京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 等88隻中概股遭加入「預定摘牌名單」，惟股價未受影響，京東升逾2%；嗶哩嗶哩升6%；網易升逾1%。

【09：26】百威亞太 （01876） 績後高開3%。

【09：22】恒生指數開報21163點，升293點。恒生科技指數升2.1%，報4353點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升2%。

【09：14】期指開報21045點，升326點或1.6%。​​​​​

【09：03】恒指黑期升約279點，報21134點；道指期貨跌10點，報34050點。

​​​​​【08：56】【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股 京東、嗶哩嗶哩、網易在內

​​​​​【08：38】【滙豐回購】滙豐昨於港股回購14.68萬股、斥資約745萬元 同日英國亦有回購

​​​​​【08：19】【美國加息】金管局將基本利率上調至1.25厘

​​​​​【08：06】【業績│啤酒股】百威亞太首季多賺近三成 疫情管控措施影響、中國銷量跌4.3%

​​​​​【07：49】【新股IPO】貝殼2423以介紹形式於主板雙重主要上市 下周三登陸港股

​​​​​【07：45】【新股IPO】雲康集團2325今日起招股 入場費約3985元

​​​​​【07：45】港股ADR收報21170點，升300點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.72元，較港收市價高0.97元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報375.94元，較港收市價高7.52元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.49元，較港收市價高2.94元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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​​​​​【07：30】美國聯儲局一如預期加息0.5厘，主席鮑威爾稱，排除單次加息0.75厘的可能性，儲局未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指收市升932點或2.8%，報34061點；標指上揚3%，報4300點；納指升3.2%，報12964點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩