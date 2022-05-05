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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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​​​​​【港股市況】恒生指數尾市轉跌　兩桶油升逾2%（不斷更新）

股市 15:21 2022/05/05

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聯儲局一如預期加息0.5厘，未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指升932點或2.8%，港股今早跟隨高開293點，開市後曾升逾400點，其後升勢回順，恒生指數半日升137點，報21006點，成交596億元。恒生科技指數升1.7%，報4337點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升3%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；藥明生物 （02269） 逆市跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【美國加息】美息不斷上升　香港經濟是否頂得住？　3經濟師為你分析

【香港經濟】標普香港PMI於4月重現擴張升至51.7、創半年最大升幅　就業市場與採購活動仍低迷

即市走勢︰

【15：20】恒指轉跌約19點，報20850點；科指升0.1%，報4269點。

【15：17】【新股IPO】雲康集團2325孖展暫錄5300萬元　公開發售暫未足額（不斷更新）

【15：13】港股尾市升約35點，報20905點；科指升0.4%，報4282點。

【15：02】上證升0.7%；深證升0.2%；創業板指跌1.3%。

【14：54】港交所 （00388） 午後升逾2%，報345.2元。

【14：47】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別升2%；中石化 （00386） 升1%。

【14：35】恒指升幅收窄至70點，報20940點；科指升0.8%，報4300點。

【14：14】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 曾轉跌，最新升0.1%；京東 （09618） 升近2%；小米 （01810） ATMXJ中表現最好，股價升逾3%。

【13：36】藥明康德 （02359） 最新跌逾6%，低見97.5元；藥明生物 （02269） 跌半近成，低見52.3元。

【13：25】大市最新升約130點，續於21000點關口爭持。科指升1.6%，報4331點。

【13：19】百威亞太 （01876） 升幅擴大至一成，高見21.8元。

【13：17】李寧 （02331） 最新升1%，高見60.4元。

【進軍咖啡界？】李寧申請註冊商標「寧咖啡 NING COFFEE」　佈局潮牌咖啡店？

【13：12】超媒體 （00072） 飈升近兩倍，破頂高見0.7元，成交819萬元。

【13：09】ATM中，騰訊 （00700） 率先倒跌0.3%，低見367元，大市升幅收窄至83點，報20953點。

【13：05】百威亞太 （01876） 績後造好，午後升幅擴大至9%，高見21.45元，為升幅最大藍籌。

【13：00】港股午後初段升約165點，報21035點；科指升1.7%，報4334點。

【12：44】【盈喜盈警】非凡中國半日升2%　料首季轉蝕1300萬　因去年同期出售附屬公司錄非經常性收益

【12：30】【中美金融戰】SEC再列88家公司入「預定摘牌名單」　京東回應：一直積極尋求解決方案

【12：20】【人事變動】百度升4.3%　今早宣布新一輪幹部輪崗：沈抖調任智能雲事業群負責人、王海峰續任集團CTO

【12：17】【美國加息】滙豐維持5%最優惠利率

【12：00】恒生指數半日升137點，報21006點，成交596億元。恒生科技指數升1.7%，報4337點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升3%；阿里巴巴 （09988） 升近2%；藥明生物 （02269） 逆市跌逾6%。

【11：48】【美國加息】短期港元拆息反回落　1個月HIBOR連跌5日至0.187厘、半年期拆息走高

【11：42】港股中午收市前升約150點，報21019點；科指升1.8%，報4341點。

【11：32】【京東9618】花旗看好京東派特別息每股0.63美元　稱反映公司對業務前景及現金流信心　京東現升1.5%

【11：30】上證半日升1.1%；深證升近1.1%；創業板指跌0.2%。

【11：22】四大內銀逆市下跌，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌0.9%；中行 （03988） 跌近1%；農行 （01288） 跌0.7%。

【11：20】國泰 （00293） 升近3%，破頂高見8.35元。

【11：11】恒指於二萬一關口爭持，最新升約140點，報21009點。科指升1.7%，報4339點。

【11：04】和黃醫藥 （00013） 未止跌續尋底，股價再跌逾3%，破底低見19.4元。

【10：52】油價造好，紐約期油收升5.3%，布蘭特期油升4.9%。三桶油上升，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：45】海昌海洋公園 （02255） 升逾3%，破頂高見5.78元。海昌海洋公園公布，近期與越南房地產企業Sunny World Infrastructure and Real Estate Investment & Development Group Corporation簽署戰略合作協議，雙方組建合資公司負責海洋主題公園相關合作項目的運營管理，並在文旅業態及產業資源，以及聯合拓展業務等開展合作。

【10：36】大市升幅收窄至逾50點。

【10：32】美團 （03690） 升幅收窄至逾2%；阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升0.2%；京東 （09618） 轉跌近0.1%。

【10：32】【羚邦2230】羚邦推出日本動漫「新世紀福音戰士」特別版八達通卡

【10：28】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾7%，低見52.3元，暫為跌幅最大藍籌。

【10：26】港股升幅進一步收窄至約122點，報20992點，21000點水平爭持。

【10：18】大市升幅再收窄至約200點，報21071點；科指升1.9%，報4341點。

【10：10】本港地產股向好，恒地 （00012） 升近0.5%；；新世界 （00017） 升0.7%；新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 升逾1%。

【10：08】百威亞太 （01876） 績後造好，升幅擴大至5%，高見20.9元。

【10：01】藥明生物 （02269） 逆市跌逾5%，低見54.3元。

【09：55】【美國加息】余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快　加息僅影響樓市多項因素之一

【09：52】體育用品股今早個別發展，李寧 （02331） 逆市跌逾2%；特步 （01368） 跌逾4%；安踏 （02020） 升0.8%。

【09：47】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見173.2元。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （10810） 早段升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：38】港股升勢略為回順，最新升幅回落至300點內，升約286點，報21155點。

【09：32】【京東9618】京東彈高近4%　宣派特別息每股0.63美元、派發總額約20億美元、股息率約2厘

【09：30】大市開市後升約400點，報21270點；科指升2.5%，報4370點。

【09：29】A股復市，三大股指低開，上證跌0.07%，深證跌0.84%，創業板指跌2.38%。

【09：26】京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 等88隻中概股遭加入「預定摘牌名單」，惟股價未受影響，京東升逾2%；嗶哩嗶哩升6%；網易升逾1%。

【09：26】百威亞太 （01876） 績後高開3%。

【09：22】恒生指數開報21163點，升293點。恒生科技指數升2.1%，報4353點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升2%。

【09：14】期指開報21045點，升326點或1.6%。​​​​​

【09：03】恒指黑期升約279點，報21134點；道指期貨跌10點，報34050點。

​​​​​【08：56】【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股　京東、嗶哩嗶哩、網易在內

​​​​​【08：38】【滙豐回購】滙豐昨於港股回購14.68萬股、斥資約745萬元　同日英國亦有回購

​​​​​【08：19】【美國加息】金管局將基本利率上調至1.25厘

​​​​​【08：06】【業績│啤酒股】百威亞太首季多賺近三成　疫情管控措施影響、中國銷量跌4.3%

​​​​​【07：49】【新股IPO】貝殼2423以介紹形式於主板雙重主要上市　下周三登陸港股

​​​​​【07：45】【新股IPO】雲康集團2325今日起招股　入場費約3985元

​​​​​【07：45】港股ADR收報21170點，升300點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.72元，較港收市價高0.97元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報375.94元，較港收市價高7.52元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.49元，較港收市價高2.94元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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​​​​​【07：30】美國聯儲局一如預期加息0.5厘，主席鮑威爾稱，排除單次加息0.75厘的可能性，儲局未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指收市升932點或2.8%，報34061點；標指上揚3%，報4300點；納指升3.2%，報12964點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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