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【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股　京東、嗶哩嗶哩、網易在內

股市 08:56 2022/05/05

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【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股　京東、嗶哩嗶哩、拼多多在內

美國證交會（SEC）於5月4日宣布以《外國公司問責法》（HFCAA）再將88隻中概股加入「預定摘牌名單」，為第6批中概股臨時名單。是次名列摘牌名單的中概股，包括京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 、拼多多（美：PDD），而名單上的中概股數目升至105隻。

名單亦包括華能 （00902） 、攜程 （09961） 、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、中通快遞 （02057） 、中國移動 （00941） 、中石化 （00386） 。證交會表示，上述公司可以提交對申辯證據的，而截止時間為5月25日。

另外，美國證交會同時將從臨時名單轉成確定名單（Conclusive list）的中概股增至23隻，當中包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、百度 （09888） 、微博 （09898）

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編輯：姚卓然

 

 

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618） 中國概念股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 拼多多（美：PDD） 京東（美：JD）

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