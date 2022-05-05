【中美金融戰】再有88隻中概股遭美SEC納「預定摘牌名單」　中國外交部：不代表被摘牌

▲ 【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股 京東、嗶哩嗶哩、拼多多在內

美國證交會（SEC）於5月4日宣布以《外國公司問責法》（HFCAA）再將88隻中概股加入「預定摘牌名單」，為第6批中概股臨時名單。是次名列摘牌名單的中概股，包括京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 、拼多多（美：PDD），而名單上的中概股數目升至105隻，連同已改列「確定名單」，累計逾120家中概股被美國證交會點名。

中國外交部發言人趙立堅例行記者會上表示，中證監就此與美國證券監管部門溝通，稱中國企業被列入有關名單，是美方執行相關國內法的步驟，並不代表相關企業摘牌，這些企業是否摘牌和是否在美上市，取決於中美審計監管合作進展和結果。

名單亦包括華能 （00902） 、攜程 （09961） 、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、中通快遞 （02057） 、中國移動 （00941） 、中石化 （00386） 。證交會表示，上述公司可以提交對申辯證據的，而截止時間為5月25日。

另外，美國證交會同時將從臨時名單轉成確定名單（Conclusive list）的中概股增至23隻，當中包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、百度 （09888） 、微博 （09898） 。

圖看前5輪「預定摘牌名單」中概股

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編輯：姚卓然