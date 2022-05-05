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【中美金融戰】再有88隻中概股遭美SEC納「預定摘牌名單」　中國外交部指不代表被摘牌、Bilibili稱致力維持港美上市

股市 22:42 2022/05/05

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【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股　京東、嗶哩嗶哩、拼多多在內

美國證交會（SEC）於5月4日宣布以《外國公司問責法》（HFCAA）再將88隻中概股加入「預定摘牌名單」，為第6批中概股臨時名單。是次名列摘牌名單的中概股，包括京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、網易 （09999） 、拼多多（美：PDD），而名單上的中概股數目升至105隻，連同已改列「確定名單」，累計逾120家中概股被美國證交會點名。

中國外交部發言人趙立堅例行記者會上表示，中證監就此與美國證券監管部門溝通，稱中國企業被列入有關名單，是美方執行相關國內法的步驟，並不代表相關企業摘牌，這些企業是否摘牌和是否在美上市，取決於中美審計監管合作進展和結果。

名單亦包括華能 （00902） 、攜程 （09961） 、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、中通快遞 （02057） 、中國移動 （00941） 、中石化 （00386） 。證交會表示，上述公司可以提交對申辯證據的，而截止時間為5月25日。

另外，美國證交會同時將從臨時名單轉成確定名單（Conclusive list）的中概股增至23隻，當中包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、百度 （09888） 、微博 （09898）

嗶哩嗶哩：致力保持其港美上市地位

名單上的部份企業周四發通告回應事件。

蔚來 （09866） 通告指，得悉被納入名單，蔚來一直致力於積極探討可能的解決方案，以保護其利益相關者的利益。於3月10日，公司完成其A類普通股在港交所主板的第二上市。在港交所上市的A類普通股與在紐交所上市的美國存託股份完全可轉換。

蔚來稱，將持續遵守中國及美國的適用法律及法規，並致力於遵守適用上市規則維持其於紐交所及港交所的上市地位。

國壽 （02628） 指將繼續嚴格遵守中美相關法律法規並持續關注市場動態，根據監管規定及時履行信息披露義務。

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 亦指，將繼續遵守中國及美國的適用法律及法規，並致力保持其於納斯達克和香港聯交所的上市地位。中鋁 （02600） 表示，將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇。

網易 （09999） 則表示，將在適當的諮詢和指導下，繼續監察市場發展及評估所有策略選項。網易同時指出，這一更新對公司業務運營沒有影響。

中通快遞 （02057） 稱，一直在積極尋求可能解決方案，以保護其利益相關者的利益。該公司將繼續確保遵守中美相關法律法規，並在條件允許的情況下，保持在紐約證券交易所市場及香港聯合交易所有限公司兩地掛牌。

圖看前5輪「預定摘牌名單」中概股

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編輯：姚卓然

 

 

港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618） 中國概念股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 拼多多（美：PDD） 京東（美：JD）

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