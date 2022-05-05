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【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）

股市 11:01 2022/05/05

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美國議息結果揭盅，美國聯儲局宣布加息0.5厘，並於6月起縮表，開初為每月475億美元，3個月後將提高縮表上限至每月950億美元，符合市場預期，主席鮑威爾提及未來數次會議會有可能加息0.5厘，未有積極考慮加息0.75厘，加息預期降溫，美股道指收市飆932點，美國議息結果怎解讀？北水今日歸位，港股會否見真章？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況局勢。

Time code
00：50 - 港股今日焦點速覽　
01：47 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：41 - 亞太股市早段市況速報
03：01 - 美國聯儲局加息半厘、下月縮表    議息結果怎解讀？
04：45 - 市場早已反映兩次加息0.75厘預期     美股昨晚投資氣氛轉好反彈
06：29 - 加息0.75厘憂慮掃除     縮表較預期低
07：46 - 美匯指數、美債回軟
08：45 - 標指已打穿底     氣氛一轉停淡倉   
10：58 - 基本面不差  近期美股業績拉升標指盈利增長及預期     
11：37 - 澳洲股市平穩但輸匯價    仍覺得澳洲是最吸引市場
14：53 - 港股上日市況速覽
15：53 - 內地利好消息怎解讀？
19：31 - 旅遊主題股料跟外圍轉好    未敢博平台經濟股
19：55 - 恒指如今日企穩21300點突破下降軌     有機會再試高
20：55 - 港股開市前市況速報
21：44 - 京東 （09618） 派息＋美國制裁點睇？
22：17 - 京東 （09618） 派息對股價影響一般    不定期派息未必能吸引投資者
23：41 - 平台經濟股過去3季走低有保留    能否見底要視乎內地疫情
25：12 - 未來3年將不斷有中概股被納入「摘牌名單」消息
25：53 - 滙豐 （00005） 跟平保 （02318） 月中會面討論提升股東回報    暫時可繼續睇好 
26：48 - 美國經濟衰退機會不高    市場過份悲觀
28：28 - 滙豐 （00005） 如企穩53至54元已完成下降三角形
28：51 - 如滙豐 （00005） 分拆將短線利好股價    長遠仍受質疑
29：30 - ET個股推介：新地 （00016）
30：24 - 港股開市初段市況速報
30：46 - 內地開市初段市況速報
34：23 - 港股開市初段市況速報
34：55 - 觀眾問股：鮑威爾指不會加息0.75厘    標指、納指會否見底？
37：40 - 市場仍觀望美國經濟數據      美匯指數急升不利大型科技股
39：01 - 晶片股拖累美股大市
39：18 - 觀眾問股：高通（QCOM.US）、超微（AMD.US）下季業績指引勝預期    龍頭NVIDIA（NVDA.US）現在可否在業績前抄底？
42：04 - 觀眾問股：Lyft（LYFT.US）47美元買未有止蝕點算？
45：45 - 觀眾問股：超微（AMD.US）有冇機會重上112美元買入價？
47：10 - 觀眾問股：ProShares三倍做多納斯達克指數（TQQQ.US）仲有冇得去？現價值搏？
50：42 - 觀眾問股：港股今年有可能升1000點嗎？   如已打底有何價值型美股推介？
54：25 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 貨底164元    前景如何怎操作？
56：20 - 消息股：百威亞太 （01876） 、時代中國 （01233）
57：03 - 財經日誌提提你
 

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*重溫上日《ET開市直擊》解讀「馬某某」疑雲  限聚令再放寬有炒作？*

 

欄名 : ET開市直擊

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