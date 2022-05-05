▲ 【美國加息】金管局上調基本利率至1.25厘 余偉文：港銀加息因應自身成本架構

美國聯儲局一如預期加息0.5厘後，金管局最新公布，基本利率根據預設公式上調至1.25厘，為今年來第二次上調利率，即時生效。金管局的基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率基礎，至於香港銀行存款和貸款利率會否上升，金管局總裁余偉文會見傳媒時重申，由銀行因應其資金成本而作出決定，但預期港美息差拉闊後，港元拆息HIBOR也會被扯高。

按現行機制，金管局所設的基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

金管局表示，因應美國於5月4日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間50基點，即0.75厘至1厘，從美國聯邦基金利率下限計算的基本利率是1.25厘，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是0.11厘。

根據預設公式，基本利率設定於1.25厘。

相關文章：【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升 要留意港資企業能否承受較高融資成本

相關文章：【美國加息】余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快 加息僅影響樓市多項因素之一

責任編輯︰梁浩碩