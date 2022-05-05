▲ 【業績│啤酒股】百威亞太首季多賺近三成 疫情管控措施影響、中國銷量跌4.3%

百威亞太 （01876） 公布首季未經審核業績。百威亞太股權持有人應佔溢利按年升29.6%至3.02億美元，股權持有人應佔正常化溢利則升28.8%至3.04億美元。正常化除息稅折舊攤銷前盈利按年增長7.6%至5.7億美元，受韓國銷量強勁復甦的經營槓桿所支持，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率增長198個基點至34.9%。每股盈利2.28美分。

期內，收入增加1.5%至16.32億美元，每百升收入增加4.3%。總銷量減少2.7%至20.23億公升啤酒，主要是由於自3月起疫情管控措施對中國的商業環境產生重大影響。

其中，中國的銷量下降4.3%。除疫情管控措施外，今年中國農曆春節提前兩個星期到來，亦令其面臨著嚴峻的比較基礎。由於持續執行高端化戰略，每百升收入增加3.2%。高端及超高端品牌在其產品組合中的銷量權重有所增加。與疫情前（即2019年第一季度）的水平相比，百威及超高端產品收入分別實現高個位數及強勁的雙位數增長。與去年同期相比，收入下降1.3%，但仍高於疫情前水平。

因韓國政府發布「與COVID共存」政策，管控措施逐步放寬，運營條件得到進一步改善。因此其銷量錄得中個位數增長。每百升收入錄得低個位數增長，從而實現雙位數的收入增長。至於印度方面，超高端及高端組合錄得強勁雙位數增長。

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責任編輯︰梁浩碩