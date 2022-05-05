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【新股IPO】貝殼2423以介紹形式於主板雙重主要上市　下周三登陸港股

股市 07:49 2022/05/05

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【新股IPO】貝殼2423以介紹形式於主板雙重主要上市　下周三登陸港股

中國房地產交易平台貝殼 （02423） 擬將其A類普通股以介紹形式於主板雙重主要上市。公司每份美國存託股份（ADS）代表3股股份，並將繼續在美國紐約證券交易所保持主要上市地位並交易。A類普通股預期將於5月11日（下周三）開始在港交所買賣，每手100股。

上月，貝殼被美國證券交易委員會（SEC）於昨日列入基於《外國公司問責法案》（HFCAA）的認定名單。當時貝殼回應，公司一直在積極尋求可能的解決方案， 以最大程度地保護股東的利益。公司將繼續確保遵守中美相關法律法規，並在條件允許的情況下，保持公司在紐約證券交易所的上市公司地位。

去年，貝殼其平台完成超過450萬筆房產交易，合計總交易額達到38,535億元人民幣。按總交易額計算，公司是中國最大的房產交易和服務平台，同時也躋身全球前三大商業平台。去年淨收入總額807.5億元人民幣，按年升14.5%，虧損5.2億元人民幣。

貝殼美股（美：BEKE）昨跌0.6%，報14.41元。

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編輯：姚卓然

 

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