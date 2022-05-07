▲ 【新股IPO】雲康集團2325傳國際配售已獲足額認購 5.11截止招股、入場費約3985元

中國診斷檢測服務供應商雲康集團 （新上市編號︰02325） 周四（5日）起至11日招股。雲康集團計劃發行1.38億股，一成於香港作公開發售，集資最多10.9億元，發售價每股7.89元，每手500股，一手入場費3984.77元。雲康集團預期將於5月18日掛牌。

據市場消息指，雲康集團國際配售認購反應理想，已獲足額認購，包括長線基金，預期認購仍會持續升溫。

雲康集團主要是向醫療機構提供診斷檢測服務，包括感染病（如COVID-19）診斷檢測、病例檢測、遺傳病診斷檢測以及常規診斷檢測等。去年全年整體收入達16.97億元，按年增長41.4%，股東應佔溢利約3.81億元，按年增長49.2%。

所得款項淨額的55%將用於未來四年擴大並深化其醫聯體網絡，20%於未來三年內分配用於升級並提升其醫學運營服務提供商的營運能力，10%用於擴大其診斷能力及豐富診斷檢測組合，5%用於尋找潛在投資及收購機會，5%用於招聘及培訓人才庫，5%用作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】新冠檢測供應商雲康集團擬明日建簿 集資11.7億

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責任編輯︰梁浩碩