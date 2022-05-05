  • 23°C
香港時間 : 2022505日 (四) 07:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】美國加息0.5厘符預期美股急升3% 恒指夜期升215點

股市 06:59 2022/05/05

分享：

分享：

美股三大指數齊升百分之3，道瓊斯指數重上34000點，收報34061點，升932點；納斯達克指數收報12964點，升401點；標準普爾500指數收報4300點，升124點。

油價急升半成，美國10年期債息回落至2.93厘。

美國聯儲局主席鮑威爾在議息後的記者會表示，委員會並無積極考慮加息0.75厘，預期通脹已趨向平穩，6月會議最多亦只會考慮加息0.5厘。

由於無更鷹派的言論，市場認為儲局目前手段可減慢通脹，而不會引致經濟衰退，利好市場氣氛。

儲局加息0.5厘 6月縮表475億美元

儲局一如預期加息0.5厘，並將在6月縮減達到9億美元規模的資產負債表，初期縮減475億美元，並在3個月後每月最多縮減至950億美元，完全符合市場預期，並與3月儲局會議紀錄相同。

儲局估計中性利率在2至3厘之間，鮑威爾指，必要時會毫不猶疑地加息至中性水平之上。

恒指夜期升215點 88隻中概股入預摘牌名單

美國收市後再公布一批中概股納入預摘牌名單涉及88隻股份，包括藍籌股京東 （09618） 等。

恒指夜期跟隨外圍反彈，升215點，撲21000關。

科技股ADR大升，阿里巴巴 （09988） 美股高港股百分之三。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】儲局今晚勢加息0.5厘 滙豐ADR越50關 道指升67點 AMD業績超預期
2022/05/04
【ET財經早點1分鐘】儲局今晚勢加息0.5厘 滙豐ADR越50關 道指升67點 AMD業績超預期
【ET財經早點1分鐘】道指跌527點後倒升84點 藍籌股ADR約跌300點騰訊ADR低港2%
2022/05/03
【ET財經早點1分鐘】道指跌527點後倒升84點 藍籌股ADR約跌300點騰訊ADR低港2%
【ET財經早點1分鐘】蘋果業績勝市場預期 道指升614點恒指夜期跌62點
2022/04/29
【ET財經早點1分鐘】蘋果業績勝市場預期 道指升614點恒指夜期跌62點
【ET財經早點1分鐘】Meta業績比預期好股價盤後升兩成 恒指夜期升75點中概股指數升5%
2022/04/28
【ET財經早點1分鐘】Meta業績比預期好股價盤後升兩成 恒指夜期升75點中概股指數升5%
【ET財經早點1分鐘】Alphabet業績遜預期 盤前盤後共跌1成 道指急瀉809點 夜期跌262點
2022/04/27
【ET財經早點1分鐘】Alphabet業績遜預期 盤前盤後共跌1成 道指急瀉809點 夜期跌262點
經濟 阿里巴巴－SW（09988） 港股 ADR 恒生指數 美股 阿里巴巴 加息 縮表 美國聯儲局

上一篇文章

【新股IPO】雲康集團2325今日起招股　入場費約3985元

下一篇文章

【開市9點半】美國6月加息預期急降溫　由0.75厘降至0.25厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾排除單次加息0.75厘 道指飆932點 納指升3.2%
【美股收市】鮑威爾排除單次加息0.75厘 道指飆932點 納指升3.2%
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款