【ET財經早點1分鐘】美國加息0.5厘符預期美股急升3% 恒指夜期升215點

美股三大指數齊升百分之3，道瓊斯指數重上34000點，收報34061點，升932點；納斯達克指數收報12964點，升401點；標準普爾500指數收報4300點，升124點。

油價急升半成，美國10年期債息回落至2.93厘。

美國聯儲局主席鮑威爾在議息後的記者會表示，委員會並無積極考慮加息0.75厘，預期通脹已趨向平穩，6月會議最多亦只會考慮加息0.5厘。

由於無更鷹派的言論，市場認為儲局目前手段可減慢通脹，而不會引致經濟衰退，利好市場氣氛。

儲局加息0.5厘 6月縮表475億美元

儲局一如預期加息0.5厘，並將在6月縮減達到9億美元規模的資產負債表，初期縮減475億美元，並在3個月後每月最多縮減至950億美元，完全符合市場預期，並與3月儲局會議紀錄相同。

儲局估計中性利率在2至3厘之間，鮑威爾指，必要時會毫不猶疑地加息至中性水平之上。

恒指夜期升215點 88隻中概股入預摘牌名單

美國收市後再公布一批中概股納入預摘牌名單涉及88隻股份，包括藍籌股京東 （09618） 等。

恒指夜期跟隨外圍反彈，升215點，撲21000關。

科技股ADR大升，阿里巴巴 （09988） 美股高港股百分之三。