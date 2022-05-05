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【開市9點半】美國6月加息預期急降溫　由0.75厘降至0.25厘

股市 06:21 2022/05/05

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美國聯儲局宣布加息0.5厘及於6月起縮表，開初為每月475億美元，並在3個月後提高縮表上限至每月950億美元，符合市場預期。外界最關心未來會否一次加息0.75厘，主席鮑威爾指委員會未有積極考慮加息0.75厘，反而提及未來數次會議會有加息0.5厘的可能，為市場派上「定心丸」。

儲局未如市場預期鷹派，利率期貨顯示，６月僅加息0.25厘，並預期年底前僅加息至2.25厘，遠低於早前估計的3.25厘。

重點新聞：

1） 【議息結果】聯儲局加息0.5厘符預期 6月起縮表（初期上限475億美元）

2）【京東9618】京東宣派特別息每股0.63美元　派發總額約20億美元　股息率約2厘

3）【分拆滙豐】HSBC滙豐據報5月中會見平安高層商議分拆提案　機構投資者傳對建議反應冷淡

4） 【大行報告】瑞銀：降盈利預測將成MSCI香港指數短期下行壓力　薦資產負債表強勁港股（附名單）

5） 【一行兩會】中證監：支持房地產企業債券融資　推進股票發行註冊制改革

6）【香港經濟】星展下調本港全年經濟預測至1.7%　料年底最優惠利率或加0.125厘

7） 【烏克蘭戰爭】歐盟擬6個月內完全禁止俄羅斯石油進口　國際油價漲逾3%

8） 【綠色債券2022】綠債截止前　iBond罕有跌穿票面值100元

9） 【新股改革】許正宇：港交所擬諮詢改革GEM　暫無需要調高滬深港通每日額度

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港股 經濟 加息 縮表 鮑威爾

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