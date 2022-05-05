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【加息縮表】聯儲局加息0.5厘、6月起縮表每月475億美元　鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性

股市 09:36 2022/05/05

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【議息結果】聯儲局加息0.5厘、6月起縮表　鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性

美國聯儲局結束一連兩天議息會議，一如預期加息0.5厘，聯邦基金利率區間提升到0.75厘至1厘。聯儲局同時宣布，自6月1日開始，每月以475億美元的步伐縮表 ； 並在3個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元，分別為600億美元國債及350億美元按揭抵押證券（MBS）。

金管局上調基本利率至1.25厘【下一頁】

聯儲局表示，「高度重視通脹風險」，主席鮑威爾形容通脹過高，必須降低通脹以保持勞動市場強勁，未來幾次會議加息50點子會是選項，聯儲局正在將利率提升至更正常的水平，為實現經濟軟著睦的好機會，但鮑威爾的言論同時暗示他排除短期加息75點子的可能。

市場對加息6月加息0.75厘的預期迅速降溫

鮑威爾言論偏鴿，市場對加息6月加息0.75厘的預期迅速降溫。利率期貨顯示，聯儲局6月加息0.5厘的可能性大增至78.6%。

俄羅斯入侵烏克蘭對美國經濟的影響是「高度不確定」

根據議息聲明表示，美國首季經濟下跌，但家庭支出及企業固定投資仍然強勁，就業亦強勁增長，失業率顯著下降。受累疫情、更高的能源價格及更廣泛的價格壓力，通脹仍然高企，反映供求不平衡。

法外貿銀行：要留意港企能否承受較高融資成本【下一頁】

聲明提到，俄羅斯入侵烏克蘭對美國經濟的影響是「高度不確定」，俄烏衝突為通脹增加額外的上行壓力，也為經濟施壓。同時，中國封城措施對供應鏈造成阻礙，聯儲局「高度重視通脹風險」。

相關文章：【聯儲局縮表】聯儲局即將啟動縮表　究竟何謂縮表？縮表有何影響？

相關文章：【美國加息】余偉文：加息對香港家庭負債衝擊不大　惟港息跟美息上升時間料較上輪短

責任編輯：李勝君

經濟 美股 貨幣政策 加息 美國聯儲局

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【美國加息】法外貿銀行吳卓殷：港息未必與美息同幅度上升　要留意港資企業能否承受較高融資成本

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