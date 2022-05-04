【美國國債】美財政部連續3次削季度發債規模　預告擬續削減發債出乎市場預料

美國財政部公布，下周的拍賣會上出售1030億美元的較長期證券。規模較2月份減少70億美元。財政部還指，打算在今年5至7月的季度，繼續減少名義票面證券的拍賣規模。

彭博報道指，今次是財政部連續第3次削減其季度性較長期債券的銷售，亦標誌着自2014至2015年周期以來，最長的一連串季度削減，而且財政部以聯邦稅收收入強勁為由，出乎意料建議可能進一步削減。

市場本料下周拍賣是最後一次縮減規模

報道指，交易員普遍預期下周的票據和債券銷售將減少，但認為這可能是最後一次減少，因聯儲局接下來將要減持5.8萬億美元的國債庫存。預計聯儲局將在當時時間周三晚些時候，公布其量化緊縮計劃，而這一過程被視為會迫使財政部不得不向公眾出售更多債務。

財政部的公布亦顯示，將在未來幾個月削減兩年期、三年期和五年期拍賣的銷售，這亦讓交易商感到意外。財政部指出，未來數季可能需要額外削減，這取決於預計借款需求的未來發展。

彭博又引述財政部官員指，財政部融資狀況的改善，已足以抵消聯儲局將國債從其資產負債表中推出時可能出現的更多需求。他們指出，交易商在提交給財政部的預測中，並沒有掌握過去幾周超額稅收收入流入的細節。雖然財政部制定的時間表沒明顯反映到聯儲局的量化緊縮，但官員指出，總體上考慮到了資金流向如何影響未來融資需求的前景。

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