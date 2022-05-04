【著數優惠】九巴聯乘中銀香港推出乘車優惠 用中銀Visa卡搭九巴及龍運每程慳2蚊

疫情放緩，政府放寬社交距離措施，市民外出意慾大增。九巴聯同中銀香港推出乘車優惠，在5月1日至7月31日（推廣期）期間，乘客以中銀Visa卡繳付九巴或龍運巴士車資，每程可慳2元，推廣期內最高可享300元現金回贈。

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九巴及龍運車隊全線裝設電子支付系統「e度嘟」，全面實現無現金的支付方式。在5月1日至7月31日期間，持中銀Visa卡的乘客，只需於BoC Pay流動應用程式、中銀香港流動應用程式、「中銀香港信用卡」微信官方帳號或中銀香港網站成功登記後，以感應式中銀Visa卡或載有中銀Visa卡的Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay繳付九巴或龍運巴士車資，每程可享2元現金回贈。

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三個月的推廣期內，每位合資格乘客每月最高可享100元現金回贈，換言之，在推廣期內累計最高可享300元現金回贈。

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以上優惠由中銀信用卡(國際)有限公司提供並受有關條款及細則約束，詳情可瀏覽：www.bochk.com/s/a/kmb2022。

備注：

．K12、K14、K17及K18線除外

．優惠不適用於65歲或以上長者半價優惠及12歲以下小童半價優惠



乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。



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記者：陳詠妍