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【著數優惠】九巴聯乘中銀香港推出乘車優惠 用中銀Visa卡搭九巴及龍運每程慳2蚊

理財智慧 23:37 2022/05/04

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疫情放緩，政府放寬社交距離措施，市民外出意慾大增。九巴聯同中銀香港推出乘車優惠，在5月1日至7月31日（推廣期）期間，乘客以中銀Visa卡繳付九巴或龍運巴士車資，每程可慳2元，推廣期內最高可享300元現金回贈。

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】欲換3房單位預算1500萬以下 港男心儀港島及將軍澳樓盤 卻感各有利弊猶豫不決，詳見【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
 
九巴及龍運車隊全線裝設電子支付系統「e度嘟」，全面實現無現金的支付方式。在5月1日至7月31日期間，持中銀Visa卡的乘客，只需於BoC Pay流動應用程式、中銀香港流動應用程式、「中銀香港信用卡」微信官方帳號或中銀香港網站成功登記後，以感應式中銀Visa卡或載有中銀Visa卡的Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay繳付九巴或龍運巴士車資，每程可享2元現金回贈。

【東鐵線過海段】東鐵線過海段提前本月15日通車 紅磡站坐車到金鐘站只需7分鐘 會展站9日舉行開放日，詳見【下一頁
 
三個月的推廣期內，每位合資格乘客每月最高可享100元現金回贈，換言之，在推廣期內累計最高可享300元現金回贈。

【電子消費券】BoC Pay為第二階段消費券做好準備 下載及綁定即可獲68元迎新優惠，詳見【下一頁
 
以上優惠由中銀信用卡(國際)有限公司提供並受有關條款及細則約束，詳情可瀏覽：www.bochk.com/s/a/kmb2022

備注：
．K12、K14、K17及K18線除外
．優惠不適用於65歲或以上長者半價優惠及12歲以下小童半價優惠
 
乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。
 
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記者：陳詠妍

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