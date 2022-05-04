【綠色債券2022】綠債截止前　最新兩筆iBond罕有跌穿票面值100元、持貨可收息多少？

▲ 【綠色債券2022】綠債截止前 iBond罕有跌穿票面值100元

政府首次發行的零售綠色債券 （新上市編號：04245） 周五截止認購，券商提供的孖展認購則更早一日截飛。市場預期認購湧躍，不過，兩隻保底息率兩厘的iBond，股份代號4246、4239的債價，在二手市場近日均罕有跌穿100元的票面價，低見99.85元，或反映有市民急於沽貨套現，以轉為認購保證2.5厘回報的零售綠色債券。不過，雖然即市跌穿100元票面值，但兩筆iBond周三收市仍守穩100元，因為持有到期，可連本帶息收回款項，並至少可收多3次派息。

於聯交所二手市場，2023年到期的iBond （04239） 周三（5月4日）全日成交735.87萬元，交易宗數有17宗；2024年到期的iBond （04246） 全日成交964.8萬元，交易宗數52宗。

按港府網站，2023年到期iBond會在今年5月6日付息，並在今年11月、明年5月和11月派息，若香港通脹維持低水平，每手約1萬港元iBond，持貨至到期仍可再收約300元利息。

2024年iBnod目前只曾派利息一次，尚有5次派息機會，以保證息率計，每手持貨至到期至少收息500元。

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