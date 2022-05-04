  • 23°C
香港時間 : 2022505日 (四) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Yum Brands首季受累內地封城業績遜預期　KFC撇除中國同店銷售仍升一成

股市 23:08 2022/05/04

分享：

分享：

百勝餐飲首季受累內地封城業績遜預期，KFC撇除中國業務同店銷售仍升一成。

在華營運Pizza Hut及KFC等連鎖餐廳的百勝中國 （09987） ，首季錄淨利潤1億美元，按年下跌57%，經調整淨利潤為1.02億元（美元，下同），跌56%，每股攤薄盈利為0.23元，派息0.12美元。百勝中國母企百勝餐飲（美：YUM）亦公佈季績，經調整每股盈利1.05元，較預期的1.07元低；淨收入按年升22%至3.99億元；季內收入升4%至15.5億元，同樣低於預期的15.9億元。

內地疫情封城累及百勝餐飲表現。單計KFC，季內全球同店銷售僅增長3%，惟撇除中國分店業務後，KFC全球同店銷售錄一成升幅。

Pizza Hut全球同店銷售季內則無升跌，然而包括中國分店在內的國際市場卻有半成升幅，因Pizza Hut美國同店銷售季內挫6%。集團解釋，美國Pizza Hut需求強勁，但業務卻因司機不足而構成挑戰。

中止在俄營運累核心營運利潤增長目標

Yum Brands季內新增628間分店，大部份新開店舖都是KFC。另外，電子訂單佔集團季內整體交易逾四成。

另外，Yum Brands因羅斯入侵烏克蘭而中止在俄營運，集團預期其核心營運利潤達至高單位數增長的長期目標將無法達成，集團料今年的核心營運利潤增長只有中單位數增長。

更多美股新聞

相關文章：

【美股焦點】Lyft上季收入增44%勝預期　今季指引令市場失望、股價早段勁瀉逾三成

【新冠疫苗】莫德納盤前升近一成　首季淨利增逾2倍至37億美元

美股 必勝客 遜於預期 同店銷售 每股盈利 KFC

上一篇文章

【綠色債券2022】綠債截止前　iBond罕有跌穿票面值100元

下一篇文章

【美國經濟數據】美國3月貿易逆差1098億美元破紀錄　4月ADP就業人數增加24.7萬人遠遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR衝上51關　港滙退至最後一關　恒指夜期跌52點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR衝上51關　港滙退至最後一關　恒指夜期跌52點（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股市況】儲局議息結果公布前　納指曾跌逾1%　10年債息升至3厘　紐油漲逾5%見107美元（不斷更新）
【美股市況】儲局議息結果公布前　納指曾跌逾1%　10年債息升至3厘　紐油漲逾5%見107美元（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款