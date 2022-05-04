【美股焦點】Yum Brands首季受累內地封城業績遜預期　KFC撇除中國同店銷售仍升一成

▲ 百勝餐飲首季受累內地封城業績遜預期，KFC撇除中國業務同店銷售仍升一成。

在華營運Pizza Hut及KFC等連鎖餐廳的百勝中國 （09987） ，首季錄淨利潤1億美元，按年下跌57%，經調整淨利潤為1.02億元（美元，下同），跌56%，每股攤薄盈利為0.23元，派息0.12美元。百勝中國母企百勝餐飲（美：YUM）亦公佈季績，經調整每股盈利1.05元，較預期的1.07元低；淨收入按年升22%至3.99億元；季內收入升4%至15.5億元，同樣低於預期的15.9億元。

內地疫情封城累及百勝餐飲表現。單計KFC，季內全球同店銷售僅增長3%，惟撇除中國分店業務後，KFC全球同店銷售錄一成升幅。

Pizza Hut全球同店銷售季內則無升跌，然而包括中國分店在內的國際市場卻有半成升幅，因Pizza Hut美國同店銷售季內挫6%。集團解釋，美國Pizza Hut需求強勁，但業務卻因司機不足而構成挑戰。

中止在俄營運累核心營運利潤增長目標

Yum Brands季內新增628間分店，大部份新開店舖都是KFC。另外，電子訂單佔集團季內整體交易逾四成。

另外，Yum Brands因羅斯入侵烏克蘭而中止在俄營運，集團預期其核心營運利潤達至高單位數增長的長期目標將無法達成，集團料今年的核心營運利潤增長只有中單位數增長。

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