【元宇宙 】早部署早受惠？　3大數碼基礎設施助企業參與元宇宙

近年來，元宇宙概念於全球各地掀起熱潮，而香港不少機構亦緊貼熱潮，紛紛於業務中融入相關元素，致力透過創新方式推動業務發展。其中，面對疫情對本港旅遊業的打擊，海洋公園早前就宣布，將計劃為遊客帶來虛擬遊樂體驗。

而另一方面，羅兵咸永道香港（PwC Hong Kong）、新鴻基有限公司和新世界發展等，亦紛紛投資元宇宙概念，藉此發展虛擬娛樂及虛擬土地，從而探索與客戶及持份者溝通與互動的新方向。



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無可否認，元宇宙技術仍有大量的潛力和可能性尚待發掘，但若然未來的元宇宙技術

如互聯網和手機無線網絡技術般革新我們的生活及工作，單憑企業的現有的數碼基礎設施恐怕遠遠不足以支持未來需要。為了早著先機，企業必須重新檢視並提升現有的數碼基礎設施，為未來發展做好準備。

利用數碼基礎設施 開啟元宇宙未來

由於構建元宇宙將涉及龐大的數據流量，傳統部署資訊技術的模式將難以支撐。因此，企業將更依賴於現代化且分佈式的數碼基礎設施，以推動未來與元宇宙相關的業務發展。 根據Intel的評估，為達至高擴展性、 全面及實時的運算能力，我們需現時的運算效率提升1,000倍，方可支援元宇宙發展。

正如海洋公園的元宇宙計劃，園方需全盤考慮如何以無縫形式，把虛擬樂園體驗引入至The Sandbox 元宇宙，在實時呈現像真度高的虛擬角色之餘，能讓用戶與虛擬物件及人物自在互動。當中，所有操作都需依賴於超低延遲系統捕捉、傳送、分析和處理大量數據，才能提供最優質的用戶體驗。



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提供適切數碼基礎設施 搶先開為元宇宙業務

為應對元宇宙持續發展所帶來的種種技術挑戰，企業必須重新審視現行的數碼策略是否行之有效。Equinix早前發佈的年度市場研究報告指出，完善的數碼基礎設施，將為企業帶來領先的的競爭優勢。

這意味企業需要將實體和虛擬運算、儲存和網絡功能、進階應用程序和雲端服務必須有效互連。此外，報告亦建議數碼領袖應重視三個數碼基礎設施的重要構成部分，包括：數碼核心、生態系統和邊緣，務求全方位增強企業的數碼競爭力。

重點1：建立數碼核心 突破數碼孤島限制

傳統的IT架構大多以部署於集中管理及獨立的數據中心，所以無論數據於何處產生，其傳輸都必須經過相關數據中心，但現時的數碼核心的模式已不再一如以往。如今，只有部分關鍵工作需在核心進行本地部署，而相關的本地系統亦能連接到鄰近的雲端平台，這有助企業更快更輕易採用雲轉型服務。



此外，數碼核心環境可支援OPEX營運成本管理模式，有助企業減輕財政壓力，從而得以全力發展元宇宙業務。



重點2：加入數碼生態系統 與數碼夥伴攜手應對挑戰

企業難以單靠一己之力建立專屬的元宇宙，因此數碼領袖應利用可靠的合作夥伴生態系統，以確保擁有建立元宇宙所需的技術和知識。在生態系統中，雲端服務供應商能加強數據運算效能，同時提供快速可靠的數據遷移服務，而互連服務合作夥伴則能以中立身份整合所有傳輸。



重點3：借助數碼邊緣技術 縮短與用戶的距離

在邊緣位置部署數碼基礎設施是實現元宇宙的關鍵一步。根據全球互聯指數報告指出，邊緣位置為連接虛擬世界和現實世界之間的橋樑，當企業在邊緣位置部署基礎設施時，能以最短的距離接觸最多的用戶。



如果邊緣數據量與元宇宙產生的數據量相若，用戶與集中管理的IT樞紐間的數據傳輸將導致嚴重的延遲。透過部署在邊緣位置的基礎設施，企業將能在當地儲存數據，並有效控制延遲。

現時，元宇宙已引起不少本地及國際企業關注，但要充分發揮其潛力，需要強大且互相連接的基礎設施。為了令元宇宙技術加快融入至業務之中，企業數碼領袖應評估現有的數碼基礎設施能否應付未來的業務需求，同時與市場上擁有全球網絡、豐富的合作夥伴生態系統和成熟技術資源的數碼基礎設施公司，擁手開拓元宇宙的潛力。

展望未來，作為備受香港企業信賴的合作夥伴，Equinix將協助更多企業提升其數碼基礎設施，致力與香港和全球用戶共同開拓元宇宙的未來。