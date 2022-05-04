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【內銀內險】銀保監會鼓勵內銀降撥備覆蓋率　引導保險機構配置權益類資產

宏觀解讀 21:11 2022/05/04

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銀保監會鼓勵內銀降撥備覆蓋率，引導保險機構配置權益類資產。

銀保監會召開專題會議，會後發表聲明，指要鼓勵撥備水平較高的大型銀行降低撥備覆蓋率 ，以及引導保險機構將更多資金配置於權益類資產。

聲明提到，要鼓勵撥備水平較高的大型銀行及其他優質上市銀行有序降低撥備覆蓋率，釋放更多信貸資源。另外，要做好十四五規劃重點領域和重大項目融資保障，支持適度超前開展基礎設施投資。引導金融機構準確把握信貸政策，加強對受疫情嚴重沖擊的行業、中小微企業和個體工商戶的融資支持，提升融資便利度、降低綜合融資成本。

會議同時指出，要督促銀行保險機構堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，支持首套和改善性住房需求，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。要區分項目風險與企業集團風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序。

會議又提及，要充分發揮保險資金長期投資優勢，有針對性地解決好「長錢短配」問題,同時進一步壓縮非標資產比例。建立健全保險資金長周期考核機制，豐富保險資金參與資本市場投資的渠道，鼓勵保險資管公司加大組合類保險資管產品發行力度，引導保險機構將更多資金配置於權益類資產。

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