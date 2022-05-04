【虛擬經濟】馬斯克Twitter換上「無聊猿」頭像 ApeCoin今日單日最高爆升逾2成

馬斯克今日（4日），將其Twitter帳戶頭像換成「無聊猿」（BAYC）系列，市場受此消息影響，無聊猿的生態幣ApeCoin（APE）由早上的14.4美元飆升至最高的17.6美元，升幅達22%。馬斯克其後發表「seems kinda fungible」（似乎可替代）推文後，ApeCoin亦順勢回落至16美元以下水平。

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ApeCoin由BAYC的開發公司Yuga Labs推出，該公司最近通過元宇宙項目Otherside虛擬土地項目，售出16,775,000枚ApeCoin，總值超過2億美元。「無聊猿」系列NFT的交易量，近日出現大幅增長，根據最新數據顯示，其交易總額已突破20億美元。

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責任編輯：嚴浩文