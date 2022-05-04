▲ 【互聯網監管】人行：平台企業金融活動實施常態化金融監管

中國人民銀行公布，召開了專題會議，其中包括促進平台經濟規範健康發展等工作措施。 會議提出，要深刻理解、堅決落實習近平總書記重要講話精神，總結經驗、把握規律、探索創新，全面提升資本治理效能，推動完成平台企業金融業務專項整改。 要對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。內地傳媒引述分析，認為有助釋放估值。

今年1月，發改委等九部門已聯合印發《關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見》，明確堅持發展和規範並重，並從競爭秩序、金融、數據安全等方面提出了全新的監管要求。

到3月，金融穩定發展委員會專題會議上強調，關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

另外，會議認為，面對百年變局和世紀疫情相互疊加的複雜局面，黨中央明確要求「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，人民銀行 要加快推動已經確定的各項政策措施精準落地，用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構更好滿足實體經濟融資需求。 優化金融服務，支持釋放消費潛力，促進消費持續恢復。 推動小微企業融資量增、面擴、價降，支持外貿、服務業、民航等困難行業紓困，加大對科技創新、專精特新企業金融支持力度。 努力提升供應鏈金融發展水平，支持糧食、能源生產保供，保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定。 要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩就業、穩物價，為統籌疫情防控和經濟社會發展營造良好貨幣金融環境。

會議指出，防範化解重大金融風險攻堅戰，取得重要階段性成果，金融風險趨於收斂、整體可控。 要科學研判國際國內形勢，準確把握可能帶來系統性金融風險的重點領域和重點對象，進一步有效管控金融風險，堅決守住不發生系統性金融風險底線。 支持資本市場平穩運行。 執行好房地產金融審慎管理制度，及時優化房地產信貸政策，保持房地產融資平穩有序，支持剛性和改善性住房需求。

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