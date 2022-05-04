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【美股焦點】Uber虧損為59億美元 股價跌11%

股市 23:32 2022/05/04

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美國最大線上約車平台Uber（美：UBER）公布，首季虧損59億美元，當中56億美元涉Grab， Aurora和滴滴股權投資。經調整EBITDA為1.68億美元，按年增5.27億美元，每股虧損為0.18美元。財政總監Nelson Chai指出集團有足夠資金維持運作以及等待較佳時機出售有關股份。UBER股價報26.3美元，跌10.8%。

企業總訂單額為264億美元，按年增35%，平均每日載客量達1900萬次，總載客量為17.1億。收入68.5億美元，按年增1.36倍，優於預期約11.7%。主要受惠收購英國物公司Transplace by Freight，當中涉18億收入，按年增長逾5倍。優於預期。預期今季總訂單介乎285億至295億美元，經調整後EBITDA預介乎240億至270億美元。

企業行政總裁Dara Khosrowshahi指出，4月總訂單在地區和用車量均超出2019水平，車量亦為疫情後新高。出行預約訂單107億美元，按年增約6成，外賣業務139億美元，按年增12%。收入方面，出行收入超外賣收入，出行收入為25.2億美元，外賣業務收入為25.1億美元。

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