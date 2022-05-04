【電動車】蘋果挖角福特資深高層　加強電動車研發力度

據《彭博》報道，蘋果（Apple，美：AAPL）近日招攬曾於福特（Ford，美：F）任職31年的資深高層Desi Ujkashevic加入Apple，以加快Apple Car研發進度。

報道引述知情人士稱，Desi Ujkashevic由1991年開始在福特工作，負責安全⼯程，她曾幫助管理福特很多⾞型的內部、外部、底盤和電氣部件的⼯程設計。據其LinkedIn的資料顯示，她還參與過福特Escape、Explorer、Fiesta及Focus等車款的開發工作。另外，Desi Ujkashevic亦曾參與福特新電動⾞的研發，並擁有處理監管問題⽅⾯的經驗。

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蘋果拒絕就此事置評。福特汽⾞表⽰，Desi Ujkashevic已離職。

Ujkashevic在福特是最知名的管理人之一，公司官網介紹她兩度入圍汽車行業百強女性。

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責任編輯：黃苑筠