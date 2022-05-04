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瑞銀對港股看法審慎樂觀 推薦7隻資產負債表強勁股份

股樓投資 20:59 2022/05/04

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港股近期表現受累於美國加息。瑞銀發表報告指，美國10年期債息上升至近3厘水平提高加息預期，從而拖累港股及追蹤港股的MSCI香港指數估值。不過，由於該行預期MSCI香港指數成分股的毎股盈利至2023年的年均複合增長率仍達10%，加上指數目前估值低於歷史平均值，因此對港股看法仍審慎樂觀。

【滙豐控股5】滙豐多個機構投資者 傳未對分拆亞洲業務建議反應積極  詳情請看【下一頁

由於疫情降溫使本港調整社交限制，瑞銀最新偏好港股名單亦作出調動，刪出網購平台營運商香港科技探索(01137)。最新名單覆蓋7隻港股。該行同時看淡兩大地產股，包括恒基地產(00012)和太古地產(01972)。

瑞銀最新看好港股名單：

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大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股  詳情請看【下一頁

另外，由於目前處於加息周期，瑞銀相信金融股和資產負債表強勁的港股，可跑贏大市。該行同時推薦7隻淨負債相對利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)比率低於兩倍，全予「買入」評級。

瑞銀推薦資產負債表強勁港股名單：

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同場加映  【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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