【大行報告】里昂調整內險股目標價 首選中國財險

里昂發表研究報告指內險股已完成披露首季業績，其中財險業績穩固，壽險業務則持續受疫情及投資市場波動的影響。在眾多保險財險股中，該行認為中國財險（02328）首季綜合成本率（COR）達95.6%，勝預期，而市場憂慮的非車險COR亦超預期，錄得95.3%，為進一步重評鋪平道路。里行預測財險今年的COR達98.2%，仍然認為是行業首選。

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此外，里昂將中國財險目標價由9.4元上調至10.3元，評級「買入」，不過於內險股披露首季業績後，基於疫情及持續的市場波動，對壽險的新業務價值預測及盈利預測作出下調，對壽險股目標價下調6%至10%。

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記者：張以正