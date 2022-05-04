  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】珀麗灣一房減逾50萬　上車客見樓價啱心水即承接　低市價7%成交

股樓投資 19:29 2022/05/04

分享：

分享：

樓市回溫，惟市場仍錄得零星低價成交。中原地產溫明峯表示，樓市升溫，買家加快入市追低水。馬灣珀麗灣17座中層H室，實用面積361平方呎，一房間隔，享青馬大橋海景。單位去年12月中叫價580萬元，放盤四個多月，累減52萬元，以528萬元沽出，折合實用呎價14626元，比對上一宗同類單位成交價570萬元低約7.4%。

溫明峯指，買家為上車客，見單位樓價吸引，迅速承接。原業主於2017年8月以494萬元買入單位 ，持貨近5年沽出，帳面獲利34萬元，期內升幅約7%。

據了解，珀麗灣上月成交活躍，共錄得30宗成交，為去年5月所錄33宗成交後，近1年新高。

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖
2022/05/03
太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖
【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬
今日
【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬
【二手破頂】減價近百萬賣樓仍創破頂價　天晉高層1,100萬成交　創兩房造價、呎價雙新高
今日
【二手破頂】減價近百萬賣樓仍創破頂價　天晉高層1,100萬成交　創兩房造價、呎價雙新高
【二手樓價】東鐵綫過海段月中通車　租客睇好紅磡區　1029萬購黃埔花園
今日
【二手樓價】東鐵綫過海段月中通車　租客睇好紅磡區　1029萬購黃埔花園
【元宇宙】九龍塘雋睿「買樓送地」　代理促成交易即可「做地主」
今日
【元宇宙】九龍塘雋睿「買樓送地」　代理促成交易即可「做地主」

你可能感興趣

太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖
18:06 2022/05/03
太古城靚裝兩房1010萬沽　實呎重上2萬水平｜有圖
【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬
今日 17:05
【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬
【二手破頂】減價近百萬賣樓仍創破頂價　天晉高層1,100萬成交　創兩房造價、呎價雙新高
今日 17:36
【二手破頂】減價近百萬賣樓仍創破頂價　天晉高層1,100萬成交　創兩房造價、呎價雙新高
私人屋苑 二手市場 樓價 地產 珀麗灣 馬灣 中原地產

上一篇文章

【虛擬經濟】半島酒店BlueArk明起舉辦NFT展覽 「無聊猿」藝術品總值超過1億港元

下一篇文章

【新股IPO】雲康集團傳周內招股 傳集資1.5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款