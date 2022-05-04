【二手樓價】珀麗灣一房減逾50萬　上車客見樓價啱心水即承接　低市價7%成交

樓市回溫，惟市場仍錄得零星低價成交。中原地產溫明峯表示，樓市升溫，買家加快入市追低水。馬灣珀麗灣17座中層H室，實用面積361平方呎，一房間隔，享青馬大橋海景。單位去年12月中叫價580萬元，放盤四個多月，累減52萬元，以528萬元沽出，折合實用呎價14626元，比對上一宗同類單位成交價570萬元低約7.4%。

溫明峯指，買家為上車客，見單位樓價吸引，迅速承接。原業主於2017年8月以494萬元買入單位 ，持貨近5年沽出，帳面獲利34萬元，期內升幅約7%。

據了解，珀麗灣上月成交活躍，共錄得30宗成交，為去年5月所錄33宗成交後，近1年新高。

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