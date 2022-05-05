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【內房銷售】旭輝合同銷售大跌逾6成、融創倒退75%　一文看清4月內房銷售數（不斷更新）

股市 21:30 2022/05/05

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一文看清4月內房銷售數

中國加快放鬆房地產政策，4月有超過60個主要城市出台房地產寬鬆政策近90條，但內地多個地區疫情反彈，防控措施影響房企銷售表現。據克而瑞研究中心數據顯示，百強房企首4個月銷售按年大減50.2%，跌幅較首季擴大，4月單月銷售按年58.6%，月跌16.2%。而中指院指，首4個月銷售額破千億的房企只有3家，按年減少6家。本文綜合了各大內房4月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫3月內房銷售，看【下一頁】

建業地產 （00832） 公布，4月合同銷售額26.30億元，按年減少18%；合同銷售建築面積37.42平方米，按年減少11.5%；每平方米平均銷售價格為7,026元，按年減少7.3%。

美的置業 （03990） 公布截至4月30日止，合同銷售金額約246億元，按年下跌53.6%，已售建築面積約208.2萬平方米。

融創 （01918） 公布，4月合同銷售金額約135.7億元，按年大跌75.2%，合同銷售面積約105.2萬平方米，合同銷售均價約每平方米12,900元。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約859.3億元，按年倒退49.8%;累計合同銷售面積約638.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,460元。

中梁控股 （02772） 公布，4月合約銷售金額約41億元，按年大跌70.9%，合約銷售面積約43萬平方米，合約銷售均價每平方米約9,500元。今年首四個月，集團累計合約銷售金額約257億元，按年跌58.6%，累計合約銷售面積約257萬平方米，合約銷售均價每平方米約10,000元。

旭輝 （00884） 公布，4月合同銷售金額約101億元，按年大跌61.8%，合同銷售面積約85.67萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,600元。今年首四個月，公司累計合同銷售金額約388.4億元人民幣，按年下降53.3%，合同銷售面積約269.37萬平方米，合同銷售均價每平方米約15,700元。

時代中國 （01233） 公布，4月合同銷售35.8億元，按年跌37.3%，簽約建築面積約20.6萬平方米。首4個月合同銷售金額累計為177.5億元，按年跌55.3%，建築面積為106.8萬平方米。

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港股 中梁控股（02772） 旭輝控股集團（00884） 民企內房股 時代中國控股（01233） 中國

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