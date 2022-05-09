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【內房銷售】寶龍上月銷售挫64%、萬科跌38%　一文看清4月內房銷售數（不斷更新）

股市 20:56 2022/05/09

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一文看清4月內房銷售數

中國加快放鬆房地產政策，4月有超過60個主要城市出台房地產寬鬆政策近90條，但內地多個地區疫情反彈，防控措施影響房企銷售表現。據克而瑞研究中心數據顯示，百強房企首4個月銷售按年大減50.2%，跌幅較首季擴大，4月單月銷售按年58.6%，月跌16.2%。而中指院指，首4個月銷售額破千億的房企只有3家，按年減少6家。本文綜合了各大內房4月的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫3月內房銷售，看【下一頁】

寶龍地產 （01238） 公佈，4月份合約銷售面積約21.1萬平方米，按年跌61.8%；合約銷售金額30.96億元，按年跌63.59%。首4個月公司累計實現合同銷售面積98萬平方米，按年跌54.2%，合同銷售金152.1億元，按年減54.07%。

萬科 （02202） 公布，4月份實現合同銷售面積160.9萬平方米，合同銷售金額308.4億元，按年跌38%。首4個月公司累計實現合同銷售面積793.6萬平方米，合同銷售金1,373.4億元，按年跌40.1%。

陽光100中國 （02608） 公布，4月集團實現合同銷售額約8300萬元（包含小股操盤項目4000萬元），按年跌77.4%， 對應合同銷售面積約10,246平方米。首4個月合同銷售額約3.28億元（包含小股操盤項目1億元），按年跌71.5%，對應合同銷售面積約3.6萬平方米。

雅居樂 （03383） 公佈，4月預售金額39.4億元，按年減少65.1%；建築面積32.4萬平方米，按年減少55%；每平方米平均銷售價格為12,144元，按年減少22.65%。今年首四個月，集團累計預售金額約250.5億元，按年倒退50.72%；累計預售面積約192.3萬平方米，按年倒退39.91%；均價約每平方米13,025元，按年倒退18.02%。

碧桂園 （02007） 公佈，4月權益的合同銷售金額226.4億元，按年減少57.1%；權益的合同銷售建築面積274萬平方米，按年減少53.8%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約637億元，按年倒退34.87%；累計合同銷售面積約315萬平方米，按年倒退22.79%。

綠城中國 （03900） 公佈，4月自投項目取得銷售2,927套，按年減少57.17%，銷售額98億元，按年減少58.82%；銷售面積36萬平方米，按年減少57.65%；每平方米平均銷售價格為27,354元，按年減少2.18%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約637億元，按年倒退34.87%；累計合同銷售面積約315萬平方米，按年倒退22.79%。

德信中國 （02019） 公佈，4月合同銷售額30.4億元，按年減少55.29%；合同銷售面積17.4萬平方米，按年減少47.74%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約123.9億元，按年倒退52.03%；累計合同銷售面積約60.3萬平方米，按年倒退50.86%。

中駿 （01966） 公佈，4月合同銷售額44.9億元，按年減少55.62%；合同銷售面積35.94萬平方米，按年減少46.06%；每平方米平均銷售價格為12,491元，按年減少17.7%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約217.41億元，按年倒退39.86%；累計合同銷售面積約164.34萬平方米，按年倒退23.9%；合同銷售均價約每平方米13,229元，按年倒退20.96%。

弘陽地產 （01996） 公佈，4月合同銷售額25.87億元，按年減少63.96%；合同銷售面積17.31萬平方米，按年減少57.68%；每平方米平均銷售價格為14,940元，按年減少14.8%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約124.1億元，按年倒退53.5%；累計合同銷售面積約85.98萬平方米，按年倒退47.3%；合同銷售均價約每平方米14,431元，按年倒退11.68%。

大唐 （02117） 公佈，4月合同銷售額18.5億元， 按年減少62.9%；合同銷售面積19.09萬平方米，按年減少60.7%；每平方米平均銷售價格為9，680元，按年減少5.8%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約82.9億元，按年倒退42.2%；累計合同銷售面積約83.11萬平方米，按年倒退40.3%；合同銷售均價約每平方米9,970元，按年倒退3.13%。

正榮地產 （06158） 公佈，4月合同銷售額23.01億元，按年減少84.36%；合同銷售面積13.71萬平方米，按年減少84.76%；每平方米平均銷售價格為16，800元，按年增2.44%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約163.11億元，按年倒退70.18%；累計合同銷售面積約101.37萬平方米，按年倒退為69.1%，合同銷售均價約每平方米16,100元，按年倒退3.01%。

保利置業 （00119） 公佈，4月合同銷售額18億元，按年減少67.27%；合同銷售面積11.8萬平方米，按年減少56.5%；每平方米平均銷售價格為15，506元。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約78億元，按年倒退50.6%；累計合同銷售面積約44.8萬平方米，按年倒退為46.4%，合同銷售均價約每平方米17,462元。

中國金茂 （00817） 公佈，4月簽約銷售102.36億元，按年減少57.4%；簽約銷售建築面積60.5萬平方米；按年減少64.1%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約418.96億元，按年倒退51.7%；累計合同銷售面積約220.6萬平方米，按年倒退為59.2%。

融信中國 （03301） 公佈。4月合同銷售43.36億元，按年減70%；合同銷售建築面積21.28萬平方米，按年減少69.9%；每平方米平均銷售價格為20,368元，按年減少0.26%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約245.67億元，按年倒退54.7%；累計合同銷售面積約122.2萬平方米，按年倒退同為54.7%；合同銷售均價約每平方米20，104元，按年增0.23%。

金地商置 （00535） 公佈，4月合同銷售額31.29億元，按年減少67.1%；合同銷售面積13.24萬平方米，按年減少67.12%；每平方米平均銷售價格為23,600元，與往年一樣。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約176.9億元，按年倒退26.3%；累計合同銷售面積約77.29萬平方米，按年倒退為28.9%。

合景泰富 （01813） 公佈，4月合同銷售額43.52億元，按年減少66.3%；預售面積20.5萬平方米，按年減少69.3%。

中原建業 （09982） 公佈，4月合同銷售額17.98億元，合同銷售建築面積28.88萬平方米，每平均售價為6,225元，按年增長7.6%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約66.64億元，按年倒退16.1%；累計合同銷售面積約108.41萬平方米，按年倒退21.4%，合同銷售均價約每平方米6,146元，按年增6.6%。

建業地產 （00832） 公布，4月合同銷售額26.30億元，按年減少18%；合同銷售建築面積37.42平方米，按年減少11.5%；每平方米平均銷售價格為7,026元，按年減少7.3%。

美的置業 （03990） 公布截至4月30日止，合同銷售金額約246億元，按年下跌53.6%，已售建築面積約208.2萬平方米。

融創 （01918） 公布，4月合同銷售金額約135.7億元，按年大跌75.2%，合同銷售面積約105.2萬平方米，合同銷售均價約每平方米12,900元。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約859.3億元，按年倒退49.8%；累計合同銷售面積約638.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,460元。

中梁控股 （02772） 公布，4月合約銷售金額約41億元，按年大跌70.9%，合約銷售面積約43萬平方米，合約銷售均價每平方米約9,500元。今年首四個月，集團累計合約銷售金額約257億元，按年跌58.6%，累計合約銷售面積約257萬平方米，合約銷售均價每平方米約10,000元。

旭輝 （00884） 公布，4月合同銷售金額約101億元，按年大跌61.8%，合同銷售面積約85.67萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,600元。今年首四個月，公司累計合同銷售金額約388.4億元人民幣，按年下降53.3%，合同銷售面積約269.37萬平方米，合同銷售均價每平方米約15,700元。

時代中國 （01233） 公布，4月合同銷售35.8億元，按年跌37.3%，簽約建築面積約20.6萬平方米。首4個月合同銷售金額累計為177.5億元，按年跌55.3%，建築面積為106.8萬平方米。

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