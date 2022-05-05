英國兩房工業風單位月租5600元 網民嫌裝修似監獄

極簡及工業裝修風格近年盛行，不過英國蘭開夏郡一棟由工廠改建的住宅卻似乎捉錯用神。這棟住宅以月租575英鎊（約5,600港元）出租頂層兩房單位，不過很多網民卻嫌棄住宅裝修簡陋，更笑言如同入住監獄。

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英媒報道，這棟住宅位於蘭開夏郡（Lancashire）地區Preston，是由廢棄工廠改建而成，目前以月租575英鎊出租頂層兩房單位。

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房地產公司The Market Place負責出租單位，並在網站Rightmove刊登廣告誠徵租客。

樓宇貫徹工廠的工業風格，採用灰色為主調，配以金屬螺旋樓梯及欄杆，英媒點評上述區域似乎十分適合獄警巡邏。

出租單位其中一間睡房被指看似監房，房内裝修簡陋只有基本家具，以及一扇小窗戶。

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而且這棟住宅距離當地真正的監獄HMP Preston，僅有150米距離。

這棟住宅隨即引起大量網民批評，有人認為住宅理應是翻新監獄，而非由工廠改建而成。另一名網民認為住宅陽台採用磚牆，有一種囚禁住戶的感覺。

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責任編輯：鄭錦玲