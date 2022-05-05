Justin Bieber意識婚姻無助解決煩惱 曾一度情緒崩潰

加拿大男歌手Justin Bieber在2018年與美國女模Hailey Bieber結婚，二人一直表現恩愛。Justin Bieber周二（3日）在Apple Music節目「The Ebro Show」透露，自己當年憧憬婚姻可解決所有問題，但發現事與願違，曾一度出現情緒崩潰。

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Justin Bieber周二擔任「The Ebro Show」嘉賓，並少有地透露當年結婚的感受。他回憶曾認為婚姻可解決自己的精神及身體問題，但其後意識到婚姻是一段旅程，當中的落差甚至使他出現情緒崩潰。

Justin Bieber續指，當兩人在紐約登記結婚後，他開始意識到，原來一切事與願違，就算擁有新身份，亦不是自己渴望想成為的人，無法治癒創傷及生活環境帶來的影響。

他亦與主持人Ebro Darden分享，透過信仰之旅及與耶穌的關係，幫助他寬恕及面對自己。

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Justin Bieber與妻子Hailey結婚近4年，兩人都公開分享婚姻面對的困難。他去年曾表示，二人的首年婚姻關係相當脆弱，互相缺乏信任，需要適應婚姻生活。

Hailey一直陪伴他面對罕見疾病、心理問題等挑戰，但婚姻初期關係相當惡劣。她去年底曾憶述，有一刻認為無法再繼續下去，於是向母親打電話哭訴。最後她承諾會一直支持丈夫，又指很愛他、不想放棄他。

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責任編輯：郭麗明