  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果稅】Elon Musk批App Store抽佣不合理　最多應為3%

科技 18:50 2022/05/04

分享：

分享：

蘋果（Apple）App Store抽成高達30%，過往亦引來不少開發商批評，美國遊戲開發商Epic Games早前甚至為App Store抽佣狀告Apple。有科技狂人之稱的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）今（4日）在Twitter再發文批評Apple收取30%「蘋果稅」太多，認為最多只能收取3%。

Elon Musk的Twitter帖文再次重申「蘋果稅」不合理，App Store對應用程式開發商抽佣30%「絕對不可以」，並指App Store抽佣比其實際應收的高出10倍，即是應將抽佣降至3%。

    點擊圖片放大

【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統

【蘋果壟斷】Apple Pay涉違反競爭法　歐盟：產生了排他性影響

事實上，蘋果早前亦有在App Store抽佣制度上作出讓步，包括在去年1月起推出App Store小型企業計劃，減少收費App及App內購買項目的佣金。如果應用程式開發商的銷售收益在100萬美元（約780萬港元）以下，即可獲佣金減免，由30%減至15%。

而Elon Musk過去亦曾經多次批評蘋果App Store抽佣政策，例如在早前Epic Games起訴Apple的案件中，他在聲援Epic Games的帖文中表示，Apple App Store抽佣實際上是一種互聯網稅。

【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 　被跟蹤者可更易於察覺

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統
今日
【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統
【電動車】Tesla擬擴建上海超級工廠　提高1倍電動車產量
今日
【電動車】Tesla擬擴建上海超級工廠　提高1倍電動車產量
【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」
今日
【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」
【漏洞懸賞】Google擴大漏洞懸賞計畫　Android 13 Beta漏洞獎金高達1,200萬元
今日
【漏洞懸賞】Google擴大漏洞懸賞計畫　Android 13 Beta漏洞獎金高達1,200萬元

你可能感興趣

【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統
今日 15:15
【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統
【電動車】Tesla擬擴建上海超級工廠　提高1倍電動車產量
今日 16:00
【電動車】Tesla擬擴建上海超級工廠　提高1倍電動車產量
【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」
今日 17:24
【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」
移動裝置 科技產品 社交平台 手機Apps 馬斯克 App Store

上一篇文章

【漏洞懸賞】Google擴大漏洞懸賞計畫　Android 13 Beta漏洞獎金高達1,200萬元

下一篇文章

【Starbucks NFT】推動創新數碼戰略？　Starbucks藉區塊鏈技術建「第三空間」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【俄烏大戰】俄軍偷走烏克蘭農用車　卻因遙距鎖定功能無法使用
【俄烏大戰】俄軍偷走烏克蘭農用車　卻因遙距鎖定功能無法使用
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病
【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病
【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光
【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款