【蘋果稅】Elon Musk批App Store抽佣不合理　最多應為3%

蘋果（Apple）App Store抽成高達30%，過往亦引來不少開發商批評，美國遊戲開發商Epic Games早前甚至為App Store抽佣狀告Apple。有科技狂人之稱的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）今（4日）在Twitter再發文批評Apple收取30%「蘋果稅」太多，認為最多只能收取3%。

Elon Musk的Twitter帖文再次重申「蘋果稅」不合理，App Store對應用程式開發商抽佣30%「絕對不可以」，並指App Store抽佣比其實際應收的高出10倍，即是應將抽佣降至3%。

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事實上，蘋果早前亦有在App Store抽佣制度上作出讓步，包括在去年1月起推出App Store小型企業計劃，減少收費App及App內購買項目的佣金。如果應用程式開發商的銷售收益在100萬美元（約780萬港元）以下，即可獲佣金減免，由30%減至15%。

而Elon Musk過去亦曾經多次批評蘋果App Store抽佣政策，例如在早前Epic Games起訴Apple的案件中，他在聲援Epic Games的帖文中表示，Apple App Store抽佣實際上是一種互聯網稅。

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責任編輯：張寶燕

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