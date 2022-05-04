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【電子消費券2022】BoC Pay推多項優惠獎賞　新客戶下載送68元迎新優惠

Hot Talk 18:49 2022/05/04

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BoC Pay推多項優惠獎賞，新客戶下載送68元迎新優惠。

中銀香港 （02388） 的BoC Pay獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）儲值支付工具之一。中銀香港表示，為方便市民為消費券（第二階段）提前作好準備，推出多項BoC Pay優惠及獎賞。

全新客戶下載BoC Pay可享68元迎新優惠，同時客戶每推薦一人成功下載BoC Pay亦可獲20元獎賞，推薦越多、獎賞越多。

此外，客戶於OK便利店買滿30元可享10元現金回贈；透過OpenRice 訂購外賣自取滿20元，可獲減5元；以及客戶於BoC Pay綁定銀聯信用卡作支付，可享銀聯網絡指定商戶優惠，包括惠顧鴻福堂可享高達160元優惠，以及於眼鏡88購買鏡片連鏡架可享8折優惠等。

此外，BoC Pay將會推出一系列消費券優惠，詳情將於稍後公佈。

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