  • 24°C
香港時間 : 2022504日 (三) 21:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】歐盟擬6個月內完全禁止進口俄石油　制裁俄國最大銀行

環球政經 20:01 2022/05/04

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，引來國際社會祭出制裁措施。歐盟周三（4日）公布對俄第6輪制裁，包括年底前禁止進口俄國石油，並制裁俄國最大銀行。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），建議歐盟國家在6個月內階段性禁止進口俄國原油和精煉石油產品，希望能儘量減少對歐盟經濟的衝擊。

馮德萊恩表示，這不是件容易的事，因一些成員國仍嚴重依賴俄羅斯石油，但她認為，普京必須為他的野蠻侵略行為付出高昂的代價。據歐洲數據，2020年的俄羅斯石油進口量進口約佔歐盟原油採購量的25%。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

不過，提案必須獲得27個會員國全部同意才能通過。能源極度依賴俄國的匈牙利對提案提出質疑，認為會妨礙當地取得能源。據報，匈牙利和同樣極度依賴俄能源的斯洛伐克將獲更長的時間來執行禁令。

除此之外，新一輪制裁還將俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）以及其他兩家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。馮德萊恩表示，此舉可打擊俄國金融體系及普京政府投入資金進行入侵的能力，同時可更進一步孤立俄羅斯金融業。

【延伸閱讀】 大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份　【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
制裁 馮德萊恩 石油 經濟 烏克蘭 斯洛伐克 匈牙利 歐洲 歐盟 俄羅斯

上一篇文章

【消費情報】冠恒集團全新網店開幕 電子產品限時優惠低至7折全店免運

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】Mirror熱潮下 本地零售業望現曙光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【美股焦點】大摩：美股下行空間大　標普恐再跌16%
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【歐洲股市】歐股閃崩　瑞典股市5分鐘內急挫8%　花旗：交易員輸入錯誤所致
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款