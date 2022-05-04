【俄烏局勢】歐盟擬6個月內完全禁止進口俄石油　制裁俄國最大銀行

俄羅斯入侵烏克蘭後，引來國際社會祭出制裁措施。歐盟周三（4日）公布對俄第6輪制裁，包括年底前禁止進口俄國石油，並制裁俄國最大銀行。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），建議歐盟國家在6個月內階段性禁止進口俄國原油和精煉石油產品，希望能儘量減少對歐盟經濟的衝擊。

馮德萊恩表示，這不是件容易的事，因一些成員國仍嚴重依賴俄羅斯石油，但她認為，普京必須為他的野蠻侵略行為付出高昂的代價。據歐洲數據，2020年的俄羅斯石油進口量進口約佔歐盟原油採購量的25%。

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不過，提案必須獲得27個會員國全部同意才能通過。能源極度依賴俄國的匈牙利對提案提出質疑，認為會妨礙當地取得能源。據報，匈牙利和同樣極度依賴俄能源的斯洛伐克將獲更長的時間來執行禁令。

除此之外，新一輪制裁還將俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）以及其他兩家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。馮德萊恩表示，此舉可打擊俄國金融體系及普京政府投入資金進行入侵的能力，同時可更進一步孤立俄羅斯金融業。

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責任編輯：黃苑筠