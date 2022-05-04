【混合工作】蘋果轉混合工作規劃　過半數員工表示打算離職

▲ (法新社圖片)

科企蘋果（Apple）上月起開始實施新混合工作模式，但不少員工認為他們已在家工作兩年，再不習慣及不願意重返辦公室工作。據社交網站《Blind》調查顯示，76%受訪蘋果員工表示，他們對公司的復工以及混合工作政策表示不滿意。

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該報告於今年4月13日至19日進行調查，共訪問了652名蘋果員工，調查以不記名方式進行，所有受訪者均通過蘋果公司的電郵地址驗證。

據調查結果表示，蘋果公司在4月11日實行混合工作計劃，原要求員工每星期返回辦公室工作一天，但於5月23日實行的新政策，將要求員工每每星期在辦公室工作三天，引發員工反彈。

過半員工打算辭職 要求靈活工作

該調查報告，截至4月中旬的數據顯示，有超過半數(56%)的受訪員工表示，正計劃辭職，原因是不滿蘋果公司的新混合工作要求，更不滿是公司並沒有回應員工訴求。報告更引述一名蘋果員工對新政策的意見，該名員工指由於疫情關係，公司文化有所轉變，缺乏工作生活平衡，員工們需要更靈活的工作空間，所以會考慮辭職，並會尋找更具靈活性的科企繼續工作。

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Blind公共關係總監Rick Chen表示，調查的受訪員工大多數是任職工程或產品部門。另外，報告又指，蘋果員工對新混合模式不滿，其他混合工作及遙距工作員工亦有同感，據全球市場研究和諮詢公司Harris Poll，對來自不同行業的2,121名工人進行民意調查發現，只有約6成的受訪者對目前的工作方式感到滿意；15%的正在以混合模式工作的受訪者表示，計劃轉至可以虛擬或遙距方式工作的公司；只有7%的受訪者表示，會願意回到傳統面對面的公司工作。

據報告指，在蘋果公司實施新混合工作試點計劃後，將有更多與混合工作有關問題出現。報告中一名受訪者表示，預計蘋果公司或將在6月份出現大量的人員變動，因在他的工作團隊中，有超過6成同事於遠離辦公室的地方居住。

責任編輯：向頌勤

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