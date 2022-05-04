  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【混合工作】蘋果轉混合工作規劃　過半數員工表示打算離職

商業 18:29 2022/05/04

分享：

分享：

(法新社圖片)

科企蘋果（Apple）上月起開始實施新混合工作模式，但不少員工認為他們已在家工作兩年，再不習慣及不願意重返辦公室工作。據社交網站《Blind》調查顯示，76%受訪蘋果員工表示，他們對公司的復工以及混合工作政策表示不滿意。

【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式

該報告於今年4月13日至19日進行調查，共訪問了652名蘋果員工，調查以不記名方式進行，所有受訪者均通過蘋果公司的電郵地址驗證。

據調查結果表示，蘋果公司在4月11日實行混合工作計劃，原要求員工每星期返回辦公室工作一天，但於5月23日實行的新政策，將要求員工每每星期在辦公室工作三天，引發員工反彈。

過半員工打算辭職    要求靈活工作
該調查報告，截至4月中旬的數據顯示，有超過半數(56%)的受訪員工表示，正計劃辭職，原因是不滿蘋果公司的新混合工作要求，更不滿是公司並沒有回應員工訴求。報告更引述一名蘋果員工對新政策的意見，該名員工指由於疫情關係，公司文化有所轉變，缺乏工作生活平衡，員工們需要更靈活的工作空間，所以會考慮辭職，並會尋找更具靈活性的科企繼續工作。

【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢

Blind公共關係總監Rick Chen表示，調查的受訪員工大多數是任職工程或產品部門。另外，報告又指，蘋果員工對新混合模式不滿，其他混合工作及遙距工作員工亦有同感，據全球市場研究和諮詢公司Harris Poll，對來自不同行業的2,121名工人進行民意調查發現，只有約6成的受訪者對目前的工作方式感到滿意；15%的正在以混合模式工作的受訪者表示，計劃轉至可以虛擬或遙距方式工作的公司；只有7%的受訪者表示，會願意回到傳統面對面的公司工作。

據報告指，在蘋果公司實施新混合工作試點計劃後，將有更多與混合工作有關問題出現。報告中一名受訪者表示，預計蘋果公司或將在6月份出現大量的人員變動，因在他的工作團隊中，有超過6成同事於遠離辦公室的地方居住。

責任編輯：向頌勤

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【職場文化】專業人士薪酬上揚　成跳槽轉工拉力
2022/04/26
【職場文化】專業人士薪酬上揚　成跳槽轉工拉力
【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值
2022/04/27
【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值
【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業
2022/04/28
【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業
【歐洲工作】港人當德企高管　一場派對改寫職業生涯
2022/04/30
【歐洲工作】港人當德企高管　一場派對改寫職業生涯

你可能感興趣

【職場文化】專業人士薪酬上揚　成跳槽轉工拉力
14:00 2022/04/26
【職場文化】專業人士薪酬上揚　成跳槽轉工拉力
【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值
15:17 2022/04/27
【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值
【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業
18:19 2022/04/28
【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業
職場文化 職涯規劃 遙距工作 在家工作 民意調查 Apple 辭職

下一篇文章

【中小企】中小企疫下數碼轉型　銀行線上開戶比率增至25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場
【母親節堂食】周四起堂食放寬至8人一檯　酒樓期望母親節檔期爆場
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【酒吧重開】酒吧業指營業時限不合理　促放寬至凌晨5時
【酒吧重開】酒吧業指營業時限不合理　促放寬至凌晨5時
【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢
【職場技能】培養5個工作軟技能　讓員工添職場優勢
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款