美國喜劇演員台上遇襲 Chris Rock救場不忘抽水（有片）

美國近年不少名人針對爭議議題發言而飽受批評，其中一人正是曾開跨性別人士玩笑的喜劇演員Dave Chappelle。近日Dave Chappelle在台上表演時，遭受一名反對分子攻擊。上台救場的喜劇演員Chris Rock亦不忘「抽水」，並重提當日奧斯卡被韋史密夫掌摑事件。

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Dave Chappelle周二（3日）在洛杉磯表演時，突然有人衝上台將其撞倒，然後不顧而去。同場睇show的男星Jamie Foxx見狀，上前幫忙制伏施襲者。Dave Chappelle並無大礙，並感謝Jamie Foxx的幫忙。

同日稍早表演的喜劇演員Chris Rock亦有上台救場，並提起自己在奧斯卡頒獎禮上被韋史密夫（Will Smith）掌摑一事，戲稱



「個個係咪韋史密夫？」

（Was that Will Smith?）



Dave Chappelle幽默地回應，「有一刻仲以為係你（Chris Rock）」（I thought it was you for a second.）。

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Dave Chappelle去年在Netflix發布的「棟篤笑」影片中，曾以性別為題材開玩笑，更有跨性別人士的玩笑，惹起Netflix員工及大批網民批評。同時，他亦公開支持同樣因性別議題而飽受批評的哈利波特作家羅琳（JK Rowling），激起更大反彈。

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責任編輯：吳漢培

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