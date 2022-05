美國喜劇演員台上遇襲 Chris Rock救場不忘抽水（有片）

美國近年不少名人針對爭議議題發言而飽受批評,其中一人正是曾開跨性別人士玩笑的喜劇演員Dave Chappelle。近日Dave Chappelle在台上表演時,遭受一名反對分子攻擊。上台救場的喜劇演員Chris Rock亦不忘「抽水」,並重提當日奧斯卡被韋史密夫掌摑事件。

Dave Chappelle周二(3日)在洛杉磯表演時,突然有人衝上台將其撞倒,然後不顧而去。同場睇show的男星Jamie Foxx見狀,上前幫忙制伏施襲者。Dave Chappelle並無大礙,並感謝Jamie Foxx的幫忙。

同日稍早表演的喜劇演員Chris Rock亦有上台救場,並提起自己在奧斯卡頒獎禮上被韋史密夫(Will Smith)掌摑一事,戲稱



「個個係咪韋史密夫?」

(Was that Will Smith?)



Dave Chappelle幽默地回應,「有一刻仲以為係你(Chris Rock)」(I thought it was you for a second.)。

Dave Chappelle去年在Netflix發布的「棟篤笑」影片中,曾以性別為題材開玩笑,更有跨性別人士的玩笑,惹起Netflix員工及大批網民批評。同時,他亦公開支持同樣因性別議題而飽受批評的哈利波特作家羅琳(JK Rowling),激起更大反彈。

責任編輯:吳漢培

