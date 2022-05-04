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【虛擬經濟】半島酒店BlueArk明起舉辦NFT展覽 「無聊猿」藝術品總值超過1億港元

理財智慧 19:30 2022/05/04

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本港首間元宇宙實體概念店「The BlueArk」，本年初進駐尖沙咀半島酒店，近日BlueArk宣布與Elite Apes以及個別NFT收藏家合作，舉辦全港首個「無聊猿」NFT展覽。展覽將於5月5日至7月31日於The Blue Ark內舉行，目標是將全球最頂級的NFT項目向公眾呈現出來。

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

「無聊猿」（BAYC）屬於現時NFT品牌中的藍籌，於Open Sea中的排名位列頭三甲，一個普通的「無聊猿」最少也值119個以太幣，大約為36萬美元（即280萬港元），稀有的更可達數百甚至數千萬美元。BlueArk創始人之一的Dough-Boy指出，「無聊猿」是NFT界最具收藏價值的項目之一，也是名人競相購入的熱門NFT。

他續稱，BAYC的香港區代表非Elite Apes莫屬，表示十分榮幸與他們一同舉辦展覽及推廣NFT文化，另外今次還與海外地區的個別NFT收藏家合作，所以今次展覽的「無聊猿」不會只得一隻兩隻而是達數十隻，單論地板價的價值就已經超過1億港元。

即睇展覽實景相片：

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至於Elite Apes（EA）創辦人暨會長Jason表示，EA於9個月前創辦，當時資產值不足200萬美元，發展到今天總資產值超過1億美元。他指今次與BlueArk合作，是因為BlueArk整個展覽無論在設計構思，主題和場地選擇都別出心裁，亦與他們的社群文化及理念不謀而合，所以希望藉着支持是次展覽會正面地推動NFT產業，向一眾市民和商界展示當中的商機，以及NFT在現實生活的應用潛能，為進入Web3新時代做好第一步準備。

整個會場除會展示NFT作品外，BlueArk更從BAYC的理念中取得靈感，配合其叢林及酒吧的風格，將「無聊猿」搬到現實世界。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】總值近6.5億港元 K11 MUSEA超大型NFT藝術作品展 30藝術家逾200件作品橫跨9個樓層

【延伸閱讀】【虛擬經濟】尖沙咀大型NFT快閃店周六開幕 展出45張藝術品 4場座談會分享投資價值潛力

除此之外，Dough-Boy更與NFT收藏家合作，將自己的藝術創作「Gummy Villain」與收藏家持有的「無聊猿」#8155進行聯動，推出二次創作「Bored Ape Gummy」項目。值得一提的，是BAYC #8155頭像，早前以超過106枚以太幣（超過32萬美元）成交。

「無聊猿」NFT展覽亦會送出多款禮物，包括口罩套、USB線、口罩及紀念T恤等等。但贈送的方式十分特別，凡是持有「無聊猿」、「變異猿」（Mutant Ape Yacht Club） 或「無聊狗」（Bored Ape Kennel Club）NFT的人，就可以到場領取指定禮物，數量有限，送完即止。Dough-Boy對此表示：「持有NFT不單是持有一個JPEG圖片檔，我們應該為NFT賦能，創造二次價值。比如之前持有『無聊猿』會有官方發放空投幣ApeCoin（APE），今次持有的人到場就可以得到我們贈送的禮物。希望大家多多支持！」

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責任編輯：嚴浩文

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