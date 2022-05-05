  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (四) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】花旗看好京東派特別息每股0.63美元　稱反映公司對業務前景及現金流信心　京東現升1.5%

股市 11:27 2022/05/05

分享：

分享：

京東 （09618） 宣布，董事會已批准派特別股息，每股普通股0.63美元（折算約4.94港元），或京東美國存託股（美：JD）每股1.26美元，將分別以美元支付，予5月20日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人。

京東今日彈高近4%，最高見249.4元後向下，一度倒跌0.5%，現反彈至升1.5%，報243.2元。

花旗：特別股息配合回購 料京東可再提升對股東總回報

花旗發表報告指，京東特別現金股息獲批，表明公司對業務前景和現金流締造信心，以及冀用更靈活的方式提高股東回報。花旗又稱，京東回購股票後再決定回饋股東，表明公司儘管存在短期逆風和資本限制環境，仍對基本面前景持有信心。

花旗續指，如果京東能夠在未來幾個月內再完成30億美元回購計劃中剩餘的19億美元，京東對股東的總回報將增加到2019至2021年非通用會計準則利潤的70%左右。

富瑞料京東長遠考慮不時向股東派發股息

富瑞則發表報告指，從長遠來看，料京東將考慮不時向股東派發股息。該行同時關注京東上半年增長質量、投資回報和各消費品類的份額等。

京東指，是次派發特別股利的總額大約將為20億美元。普通股股利的支付日期預計為6月8日或前後，美國存託股股利的支付日期預計為6月14日或前後。

相關文章：【京東系】京東健康午後續急挫13%　劉強東減持套現4.4億、上市近17個月首次沽貨

【中美金融戰】京東「戴頭盔」預告：不久後或被美SEC列入「預定摘牌名單」　PCAOB現無法檢查其中國核數師工作　4.30成關鍵日期

【京東9618】京東董事會5月4日表決派特別息　股價曾跌5%後倒升、花旗：近期回吐成撈底時機

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

上一篇文章

【美國加息】短期港元拆息反回落　1個月HIBOR連跌5日至0.187厘、半年期拆息走高

下一篇文章

【中美金融戰】海康威視受累美國制裁傳聞開市即跌10%　海康威視：希望獲公平對待、服務美國等150多國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾排除單次加息0.75厘 道指飆932點 納指升3.2%
【美股收市】鮑威爾排除單次加息0.75厘 道指飆932點 納指升3.2%
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款