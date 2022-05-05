【京東9618】花旗看好京東派特別息每股0.63美元　稱反映公司對業務前景及現金流信心　京東收升約1%

京東 （09618） 宣布，董事會已批准派特別股息，每股普通股0.63美元（折算約4.94港元），或京東美國存託股（美：JD）每股1.26美元，將分別以美元支付，予5月20日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人。

京東今日走勢反覆，今早先彈高近4%，其後走低並一度倒跌，最後升0.8%，報241.6元。

花旗：特別股息配合回購 料京東可再提升對股東總回報

花旗發表報告指，京東特別現金股息獲批，表明公司對業務前景和現金流締造信心，以及冀用更靈活的方式提高股東回報。花旗又稱，京東回購股票後再決定回饋股東，表明公司儘管存在短期逆風和資本限制環境，仍對基本面前景持有信心。

花旗續指，如果京東能夠在未來幾個月內再完成30億美元回購計劃中剩餘的19億美元，京東對股東的總回報將增加到2019至2021年非通用會計準則利潤的70%左右。

富瑞料京東長遠考慮不時向股東派發股息

富瑞則發表報告指，從長遠來看，料京東將考慮不時向股東派發股息。該行同時關注京東上半年增長質量、投資回報和各消費品類的份額等。

京東指，是次派發特別股利的總額大約將為20億美元。普通股股利的支付日期預計為6月8日或前後，美國存託股股利的支付日期預計為6月14日或前後。

相關文章：【京東系】京東健康午後續急挫13% 劉強東減持套現4.4億、上市近17個月首次沽貨

【中美金融戰】京東「戴頭盔」預告：不久後或被美SEC列入「預定摘牌名單」 PCAOB現無法檢查其中國核數師工作 4.30成關鍵日期

【京東9618】京東董事會5月4日表決派特別息 股價曾跌5%後倒升、花旗：近期回吐成撈底時機