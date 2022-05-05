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【京東9618】大摩料京東未來3年上升空間逾200%　 花旗看好京東派特別息每股0.63美元　 京東收升約1%

股市 19:23 2022/05/05

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京東 （09618） 宣布，董事會已批准派特別股息，每股普通股0.63美元（折算約4.94港元），或京東美國存託股（美：JD）每股1.26美元，將分別以美元支付，予5月20日休市後登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人。

京東今日走勢反覆，今早先彈高近4%，其後走低並一度倒跌，最後升0.8%，報241.6元。

大摩：京東市佔率短期內將擴大 

摩根士丹利發表報告指，京東在內地疫情緩解後，市佔率短期內將擴大。大摩稱，疫情導致內地物流中斷及消費情緒低迷，但其調查發現，京東透過其強大供應鏈以及發資能力，支持遭封鎖的城市，認為隨著Omicron疫情緩解，有助京東在第二至三季利用潛在需求增取市場份額，尤其是家電和快速消費品。

大摩又稱，其調查發現用戶在Omicron爆發期間，對直播電子商務偏好下降，認為趨勢並非屬暫時性，上述變化有利於京東等傳統電商平台，同時緩解市場對直播電商激烈競爭的擔憂。

大摩料京東未來3年上升空間逾200% 

長遠方面，大摩預計京東將透過其基於供應鏈的商業模式及運營效率提高，收入和盈利增長可以跑贏市場。此外，預計京東將通過更強勁的經營現金流進一步鞏固其財務狀況，使其能夠通過股票回購和潛在股息派發更好地增加股東回報。大摩更稱，整體電商市場增長放緩下，京東值得擁有估值溢價。

大摩維持京東80元的目標價及增持評級，但預計京東三年內市值可升至3,230億美元，折合每股190美元，潛在上升空間超過200%。

花旗：特別股息配合回購 料京東可再提升對股東總回報

花旗發表報告指，京東特別現金股息獲批，表明公司對業務前景和現金流締造信心，以及冀用更靈活的方式提高股東回報。花旗又稱，京東回購股票後再決定回饋股東，表明公司儘管存在短期逆風和資本限制環境，仍對基本面前景持有信心。

花旗續指，如果京東能夠在未來幾個月內再完成30億美元回購計劃中剩餘的19億美元，京東對股東的總回報將增加到2019至2021年非通用會計準則利潤的70%左右。

富瑞料京東長遠考慮不時向股東派發股息

富瑞則發表報告指，從長遠來看，料京東將考慮不時向股東派發股息。該行同時關注京東上半年增長質量、投資回報和各消費品類的份額等。

京東指，是次派發特別股利的總額大約將為20億美元。普通股股利的支付日期預計為6月8日或前後，美國存託股股利的支付日期預計為6月14日或前後。

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港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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