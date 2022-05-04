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【元宇宙】九龍塘雋睿「買樓送地」　代理促成交易即可「做地主」

股樓投資 18:14 2022/05/04

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第五波疫情緩和，眾多發展商推出一手項目搶去市場焦點，其他項目也出盡奇招促銷。由永義集團（01218）旗下九龍塘新盤雋睿，全港首創「買樓送地」獎賞，但凡代理在本月內促成上述項目成交，除基本佣金外，更可獲贈虛擬土地，成為「地主」，一同感受元宇宙世界。

資料顯示，雋睿位於延文禮士道16至18號，共提供60伙，設一房至四房間隔。項目已屆現樓，至今累售35伙，現接受預約參觀。

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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