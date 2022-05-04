【元宇宙】九龍塘雋睿「買樓送地」　代理促成交易即可「做地主」

第五波疫情緩和，眾多發展商推出一手項目搶去市場焦點，其他項目也出盡奇招促銷。由永義集團（01218）旗下九龍塘新盤雋睿，全港首創「買樓送地」獎賞，但凡代理在本月內促成上述項目成交，除基本佣金外，更可獲贈虛擬土地，成為「地主」，一同感受元宇宙世界。

資料顯示，雋睿位於延文禮士道16至18號，共提供60伙，設一房至四房間隔。項目已屆現樓，至今累售35伙，現接受預約參觀。

【有相睇】賣樓「嘆慢板」 連拒多位買家 遇上新盤潮爭客 「揼心」賺少25萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機