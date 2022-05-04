【大行報告】瑞銀：降盈利預測將成MSCI香港指數短期下行壓力　薦資產負債表強勁港股（附名單）

十年期美債息因美國加息預期在4月份升溫而走強，瑞銀指為港股估值與MSCI香港指數帶來壓力，而息率走高亦會拖慢MSCI香港指數盈利增長。

同時，瑞銀認為市場目前對於MSCI香港指數成份股今年至明年每股盈利14%至15%的增長預測屬過份樂觀，尚未反映眾多宏觀負面因素，料市場將繼續下調有關盈利預測，為該指數造成短期壓力。瑞銀對MSCI香港指數成份股今明兩年的盈利預測只有8%至11%，遠低於上述市場預測。

對港股仍審慎樂觀

不過，鑑於MSCI香港指數的12個月預測市盈率為14.3倍，低於歷史均值，瑞銀對港股看法仍審慎樂觀，料估值下調壓力即使在貨幣政策收緊下仍有限。該行料MSCI香港指數成份股在2021至2023年間，每股盈利年均複合增長率（CAGR）為一成，而CAGR增長將成該指數的主要上升動力。

在加息環境下，瑞銀預期銀行股與具強勁資產負債表的港股將跑贏大市，並選出了7隻淨負債與EBITDA比率低於兩倍、且獲該行給予「買入」評級的港股。

表:瑞銀看好的7隻資產負債表強勁且予「買入」評級的港股

股份 目標價 友邦（01299） 110元 恒生（00011） 178元 中銀香港（02388） 34.0元 長和（00001） 67.5元 銀娛（00027） 53.4元 金沙中國（01928） 25.0元 電盈（0008） 5.2元

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