【理財智慧】把握貨幣機遇 將保單轉換成外幣賺取額外收入

如果有利用社交媒體的朋友，經常都會見到出現「自製消費券」、「自製旅遊基金」的資訊，其實大多都是不同保險公司的經紀廣告，不論以任何名目都好，其實都是可靈活提取現金的「具儲蓄成份人壽保險」。在財務規劃中，外匯也要重要的一環，透過將保單全部或部分轉換成其他貨幣，有助投保人帶來額外的回報或達到分散投資風險的優勢。

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美元強勢

隨著世界的局勢不穩 (俄烏衝突) ，在全球面對高不確定性的情況下，投資者都希望將資金放在避險的資產，而美元成為不少投資者的「避難所」，因而帶動美元強勢。參考美元指數(DXY)，主要反映美元對六個主要國際貨幣（歐元占比 57.6%、日圓 13.6%、英鎊 11.9%、加幣 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%）的匯率，現時已升到103，是自2016年的高位，可見全球對於美元的需求增加。由於港元的匯價是與美元掛鉤，因此港元兌換其他貨幣也更「抵」，例如最近日元兌換港元已跌穿六算。

儲蓄保險

具儲蓄成份的人壽保險是每間保險公司「必賣的保險產品」，投保具儲蓄成份的保險要留意其供款年期 ( 可以一次性或五年或以上) 、投資回報 ( 保證與非保證回報成份) 、紅利實現率 (即投資回報的實現率) 。如果以五年計劃計算的話，在供款五年的情況下，按理第七年保單已經升值，可以開始每年提取現金價值，即「自製消費券」或「自製旅遊基金」，當然有部分的廣告指可以在第二年開始提取，但滾存期較短的情況下，實際上所提取的都是「自己的供款」而不是衍生的利息，因此投保前要留意。

要兼顧外匯走勢

現時不少具儲蓄成份的人壽保險都已經提供不同貨幣的選擇，例如港元、美元和人民幣等，不同貨幣也提供不同的回報，正常「美元單」的回報會較其他貨幣好。在選定投保的貨幣後，現時市面上兩間最大的保險公司某部分產品都提供在儲蓄期內提供轉換保單貨幣的功能，包括轉換成人民幣、英鎊、加幣、澳元、歐元等，相信其他保號日後也會推出類似的產品，讓保單持有人可以將全部或部分轉換到其他貨幣，但也可以借此以抓緊現時「美元強勢」的契機。

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記者：陳佳恩