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【二手樓價】東鐵綫過海段月中通車　租客睇好紅磡區　1029萬購黃埔花園

股樓投資 18:18 2022/05/04

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東鐵綫過海段落實本月中通車，隨即帶動紅磡樓市。美聯物業殷勒麟說，黃埔花園12座高層G室，實用面積639平方呎，三房一套間隔，因陪子女海外升學，所以決定賣樓，並於日前以1,029萬元賣出單位，實用呎價約16,103元。 

殷勒麟透露，買家為區內租客，睇樓3個月，由於東鐵綫過海段本月中通車，相信紅磡區受惠，所以即時拍板「租轉買」。 

資料顯示，原業主於2012年8月以620萬元聯名購入上址，其後於2019年5月以416萬元將單位「甩名」。 

延伸閱讀 【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少20萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 紅磡 黃埔花園

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