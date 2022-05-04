【二手樓價】東鐵綫過海段月中通車　租客睇好紅磡區　1029萬購黃埔花園

東鐵綫過海段落實本月中通車，隨即帶動紅磡樓市。美聯物業殷勒麟說，黃埔花園12座高層G室，實用面積639平方呎，三房一套間隔，因陪子女海外升學，所以決定賣樓，並於日前以1,029萬元賣出單位，實用呎價約16,103元。

殷勒麟透露，買家為區內租客，睇樓3個月，由於東鐵綫過海段本月中通車，相信紅磡區受惠，所以即時拍板「租轉買」。

資料顯示，原業主於2012年8月以620萬元聯名購入上址，其後於2019年5月以416萬元將單位「甩名」。

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