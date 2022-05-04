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【新股IPO】雲康集團傳周內招股 傳集資1.5億美元

股樓投資 18:49 2022/05/04

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消息指，中國診斷檢測服務供應商雲康集團將於周四（5日）建簿，預計集資約1.5億美元（約11.7億元），招銀國際及浦銀國際擔任聯席保薦人。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

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根據初步招股文件顯示，雲康集團主要提供診斷外包服務，以及為醫聯體與非醫療機構提供診斷檢測服務，截至4月25日，集團已協助建立及營運322間現場診斷中心。去年度集團純利達3.8億元人民幣，按年增長逾49%，收入亦增長41%至16.96億元人民幣。

【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛【見下頁】

雲康集團去年全年整體收入達16.97億元，按年增長41.4%，股東應佔溢利約3.81億元，按年增長49.2%。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：張以正

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