【新股IPO】雲康集團傳周內招股 傳集資1.5億美元

消息指，中國診斷檢測服務供應商雲康集團將於周四（5日）建簿，預計集資約1.5億美元（約11.7億元），招銀國際及浦銀國際擔任聯席保薦人。

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根據初步招股文件顯示，雲康集團主要提供診斷外包服務，以及為醫聯體與非醫療機構提供診斷檢測服務，截至4月25日，集團已協助建立及營運322間現場診斷中心。去年度集團純利達3.8億元人民幣，按年增長逾49%，收入亦增長41%至16.96億元人民幣。

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雲康集團去年全年整體收入達16.97億元，按年增長41.4%，股東應佔溢利約3.81億元，按年增長49.2%。

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記者：張以正