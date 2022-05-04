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英大臣建議買「超值牌」產品慳錢 被批離地唔解決問題

環球社會熱點 18:10 2022/05/04

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受俄烏戰爭及供應鏈影響，英國物價持續上升，加重民眾生活壓力。環境大臣尤俊仕周三（4日）接受訪問，被問及當地家庭如何應對生活成本上漲，尤俊仕建議民眾買「超值牌」產品。其言論被外界批評離地，指窮困家庭需要政府援助，並非想聽取無知建議。

世衛：歐洲成人肥胖比例冠全球 外賣app或成元兇之一 【下一頁】

英國零售聯盟（BRC） 周三（4日）公布調查數據，當地主要零售商4月漲價幅度按年上升2.7%，創自2011年9月以來新高。BRC行政總裁Helen Dickinson稱，食品價格截至今年已上升3.5%。她指全球食品價格創歷史新高，上月已上漲13%，食油及穀物價格增幅最為顯著。

尤俊仕（George Eustice）接受天空電視台（Sky News）訪問時表示，認同物價上升為家庭構成壓力，但食物價格上漲不一定導致貧困，當加上能源成本及其他產品價格上升，會為住戶帶來沉重負擔。

尤俊仕建議民眾避免選購貴價產品，改為購買「超值牌」產品，從而控制家庭開支。

倫敦律師樓允許員工永久WFH 前提要接受一條件 【下一頁】

尤俊仕言論似乎不被外界認同，甚至批評其離地脫節。影子首席財政部長麥克法登（Pat McFadden） 指，政府無法解決民眾面臨生活成本危機，與人民完全脫節。

自民黨工作及養老金發言人Wendy Chamberlain批評，保守黨生活在平行宇宙，貧困家庭需要更多援助，並非聽取這些無知建議。

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責任編輯：郭麗明

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